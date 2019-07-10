影／2年來再度死刑定讞　翁仁賢除夕夜燒死6至親終判死

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子翁仁賢，2016年除夕夜當晚，趁著全家吃團圓飯時，縱火燒死父母在內的6名至親，一二審、更一審均遭判死刑。案經上訴，最高法院10日撤銷原判，自為判決，仍將翁仁賢判處死刑、褫奪公權終身，全案定讞。這是最高法院2年來，第二度判處死刑定讞的案件。

▲翁仁賢在高院出庭時，多次公開比中指。今遭判死定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

判決指出，54歲的翁仁賢在家排行老么，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他則在龍潭老家務農。2016年2月7日大年夜，翁家10口人正在圍爐，翁仁賢趁著圍爐之際，以事先準備好的寶特瓶、牛奶罐分裝20公升汽油，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人淋澆，隨即引火，全家瞬間燒成火海。翁的年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，另有5名親友灼傷。翁縱火後逃逸，5天後被捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴。