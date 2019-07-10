影／2年來再度死刑定讞　翁仁賢除夕夜燒死6至親終判死

記者吳銘峯／台北報導
桃園市男子翁仁賢，2016年除夕夜當晚，趁著全家吃團圓飯時，縱火燒死父母在內的6名至親，一二審、更一審均遭判死刑。案經上訴，最高法院10日撤銷原判，自為判決，仍將翁仁賢判處死刑、褫奪公權終身，全案定讞。這是最高法院2年來，第二度判處死刑定讞的案件。
▲翁仁賢在高院出庭時，多次公開比中指。今遭判死定讞。（圖／記者吳銘峯攝）
判決指出，54歲的翁仁賢在家排行老么，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他則在龍潭老家務農。2016年2月7日大年夜，翁家10口人正在圍爐，翁仁賢趁著圍爐之際，以事先準備好的寶特瓶、牛奶罐分裝20公升汽油，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人淋澆，隨即引火，全家瞬間燒成火海。翁的年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，另有5名親友灼傷。翁縱火後逃逸，5天後被捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴。
案件進入法院審理程序，翁仁賢一二審均被判處死刑。案經撤銷發回後，高院更審期間，翁仁賢與承審法官曾德水多次槓上，當庭罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，也曾賴坐在地上，嗆法官「你不夠格」。更一審今年2月間再將翁仁賢判處死刑。 案經上訴，最高法院審理後，10日撤銷更一審判決，自為判決。最高法院撤銷理由因刑法「殺害直系血親尊親屬罪」今年5月間修正，基於新舊法比較問題，才會撤銷更一審判決。 但最高法院在量刑理由中指出，翁仁賢在闔家團圓之除夕夜晚，不知以感恩惜福的心情來告別舊時，迎接新年，竟預謀以汽油潑灑並點火形同無差別方式，弒殺在老家歡樂圍爐團聚之親族，手段極為殘忍毒辣，導致其中6人不幸慘死，且死狀淒慘，令人不忍卒睹，並造成遺屬永遠無法彌補之痛苦及傷害，使倖存之被害人或其他家屬迄今仍生活於無限悲憤中，且均不願原諒翁仁賢，甚而請求法院判處或維持其死刑之判決。因此最高法院仍將翁仁賢判處死刑、褫奪公權終身，全案定讞。 先前最高法院5月間針對本案召開言詞辯論庭，當時翁仁賢的律師鄭嘉欣就批評翁仁賢為身心障礙者，法院應做精神鑑定，不應倉促判死；但最高法院並未採信，仍認定翁仁賢行為時具完全行為能力。而本案判處死刑定讞後，是最高法院繼2017年7月3日的軍人黃麟凱姦殺女友、殺害女友母親案之後，2年來再度判死定讞。
案件進入法院審理程序，翁仁賢一二審均被判處死刑。案經撤銷發回後，高院更審期間，翁仁賢與承審法官曾德水多次槓上，當庭罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，也曾賴坐在地上，嗆法官「你不夠格」。更一審今年2月間再將翁仁賢判處死刑。
案經上訴，最高法院審理後，10日撤銷更一審判決，自為判決。最高法院撤銷理由因刑法「殺害直系血親尊親屬罪」今年5月間修正，基於新舊法比較問題，才會撤銷更一審判決。
但最高法院在量刑理由中指出，翁仁賢在闔家團圓之除夕夜晚，不知以感恩惜福的心情來告別舊時，迎接新年，竟預謀以汽油潑灑並點火形同無差別方式，弒殺在老家歡樂圍爐團聚之親族，手段極為殘忍毒辣，導致其中6人不幸慘死，且死狀淒慘，令人不忍卒睹，並造成遺屬永遠無法彌補之痛苦及傷害，使倖存之被害人或其他家屬迄今仍生活於無限悲憤中，且均不願原諒翁仁賢，甚而請求法院判處或維持其死刑之判決。因此最高法院仍將翁仁賢判處死刑、褫奪公權終身，全案定讞。
先前最高法院5月間針對本案召開言詞辯論庭，當時翁仁賢的律師鄭嘉欣就批評翁仁賢為身心障礙者，法院應做精神鑑定，不應倉促判死；但最高法院並未採信，仍認定翁仁賢行為時具完全行為能力。而本案判處死刑定讞後，是最高法院繼2017年7月3日的軍人黃麟凱姦殺女友、殺害女友母親案之後，2年來再度判死定讞。