前車久停不開　後車跨越雙白實線超車竟被檢舉…法官判免罰

▲男子開車跨越雙白實線被檢舉，法官認為情有可原，撤銷紅單。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名楊姓男子去年11月初開車去桃園訪友後，回家不久即收到一張違規跨越雙白實線的6百元紅單，楊某氣不過，今年1月提出行政訴訟，認為是前車久停不開，他鳴按喇叭許久才不得不從右側超車，台中地院亦覺得雙白實線並非絕對禁止，而楊某並非「任意」，實有特殊原因，因此判處楊某免罰。



台中地院判決書指出，楊某在去年11月3日下午5點多，開車行經桃園市國際路二段與力行路路口時，從右側跨越雙白實線超車，過程被後方民眾拍照檢舉，桃園市警察局受理後，認定楊某有「任意跨越兩條車道行駛」的違規行為，依《道路交通管理處罰條例》開出一張6百元罰單，並記違規點數1點。



楊某收到紅單後，忿忿不平，今年初提起行政訴訟，他表示，當天綠燈亮了之後，前方車輛仍久滯原地，他鳴按喇叭，但前車依然不動，而右側車道的車輛早已開走，他才跨越雙白實線，變換車道到右邊車道，然後超車駛離，他當時並不知道前車是故障、駕駛睡著或是其它因素，而且他根本沒有「任意」要跨越雙白線。



台中地院調閱勘驗光碟後，確認楊某所言，楊某見前車久滯不動許久後，先打右方向燈，再跨越雙白實線變換到外車道，過程中並沒有持續將車子橫跨在兩車道中間，此外，雙白實線並非絕對禁止跨越，若是遇上施工路段，難道要一直停在原地嗎？因此楊某所為，實非得已。

法院認為此案有其特殊原因，且情節輕微，不但撤銷楊某紅單，而且楊某預繳的3百元裁判費也由台中市交通事件裁決處支付。