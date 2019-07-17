小英Dcard分享克國摸貓照「出差想毛小孩」　網看手錶認證：是總統

▲蔡英文匿名在Dcard發文分享貓咪照。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文14日才在網路論壇Dcard首次PO文分享出差過境紐約的心情，16日她同樣以「倫敦政經學院法律系」的帳號改在寵物版發文，這次分享的是在聖克里斯多福及尼維斯布林史東堡壘國家公園遇到的貓，「大家出差都會想自己家裡的毛小孩嗎？」網友們看了也跟著裝傻幽默回覆，「這位女同學，妳是不是有一位從高雄北漂上來的同事也養了一隻貓？」

蔡英文這次的PO文一共附上4張照片，其中有3張都是在布林史東堡壘國家公園遇到的店貓，她提到，當天在國外好友的安排下去參訪世界文化遺產，要離開前卻在Gift Shop外遇到一隻跟自家貓咪很像的貓，「毛色雖然比較咖啡色一點，但是手上都有聖誕襪的條紋。眼神看起來有點憂鬱，一直坐在門口顧店，完全不怕人還非常乖，是名稱職的好店員。」

▲蔡英文在友邦聖克里斯多福及尼維斯安排3天行程。（圖／記者陶本和攝，下同）

蔡英文接著提到，好奇詢問店員才知道，這隻身材很好但有點瘦的貓其實是老闆的寵物，「平常我的貓都跟我睡，這幾天出差，她（指貓咪）不在身邊，真的有點不太習慣。大家出差都會想自己家裡的毛小孩嗎？」

而網友們看完PO文也跟著留言幽默回覆，「同學，妳別裝囉！很不想戳破，可是我2020這票會是妳的，一看到手錶更確定是妳」、「等等，這個調調妳根本是總統吧」、「這不就是蔡英文嗎？敲碗想想跟阿財的照片」；還有網友貼出行政院副院長陳其邁與愛貓陳小米的照片反問，「這位女同學，妳是不是有一位從高雄北漂上來的同事也養了一隻貓？」

▼聖克里斯多福及尼維斯以觀光業聞名。

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