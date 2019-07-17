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鄭麗君被甩一巴掌「不提告溫柔宣言」！　4000網推爆：台灣最棒部長

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▲▼李行導演歡慶九十壽慶,李行導演,鄭麗君。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭麗君遭資深藝人鄭惠中賞巴掌。（資料照／記者季相儒攝）

 政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君今年1月出席關懷演藝人員春節餐會時，被資深藝人鄭惠中「啪」一掌。對此，鄭麗君16日在臉書上重申「不提告絕不代表打人沒有錯」，她認為，鄭惠中「以表達不同意見為由訴諸暴力，對民主造成了傷害，更對台灣過去國家暴力下的傷痕歷史造成二度傷害」。溫柔的「不提告發文」吸引近4000網友按讚，大推「謝謝部長，辛苦了」、「台灣最棒的文化部長」。

資深藝人鄭惠中因不滿「去蔣化」，在餐會上甩了鄭麗君一巴掌，事後僅為不該出手打人而道歉，更強調不會針對「去蔣化」一事進行道歉，最後被依妨害公務罪法辦。不過，北檢16日指出，鄭麗君參加餐會跟行使公權力沒有關係，加菜金也是自掏腰包捐贈並非公款支出，加上鄭麗君希望不要聚焦在個人，而未提告，因而無法提起公訴，最後給予鄭惠中不起訴處分。

鄭麗君晚間7點12分在臉書以「拒絕個人暴力，更要反省威權時期的國家暴力」為題說，暴力攻擊行為，不僅對個人造成傷害，攻擊者以表達不同意見為由訴諸暴力，也對民主造成傷害，更對台灣過去國家暴力下的傷痕歷史造成二度傷害；「台灣社會有各種自由多元的聲音，這是最珍貴的價值，不同意見可以對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見。」

她指出，在我遭受攻擊後，白色恐怖受難者陳新吉曾在臉書上寫下，「在（景美白色恐怖紀念園區）紀念碑上的人大多已過世了，他們已沒有情感，他們已沒有記憶。有情感有記憶的是我們這些活著的人，活著是對抗命運最好，也是僅有的自由。」

▲▼資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

鄭麗君在今年5月離世的陳新吉前輩追思會前夕，再次細讀這段文字發現，原來受難前輩們面對「這一巴掌」，心裡的痛比自己的痛還要痛。

至於「為何不提告」？鄭麗君回應，「身為文化部長，有責任促進社會直視暴力攻擊背後的根源，而這一巴掌，正是出於對於傷痛歷史的冷漠及不瞭解，對於轉型正義加諸了不當的誤解與扭曲。與其提告個人，我選擇並期待更多的社會對話。」

最後，她強調，轉型正義的目的在於促進社會和解，但和解應建立在真相跟公義的基礎之上，在正義的原則下和解，才能避免暴力再被複製，「這是我認為比我個人更重要的事」。

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