總統大選雙劍之爭！韓國瑜玄武劍「逆轉太極」　蔡英文奉天劍「暗藏九五」

▲2020總統大選韓國瑜的「太極玄武劍」對決蔡英文的「九五奉天劍」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選暫時確定由現任總統蔡英文，對戰高雄市長韓國瑜，巧合的是這兩位候選人都持有台灣鑄劍大師郭常喜打造的寶劍，蔡英文持有的是「九五奉天劍」，韓國瑜則是持有「太極玄武劍」，這個「雙劍對決」也成為總統大選的一個新奇話題。

▲韓國瑜持有的「太極玄武劍」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



康寧大學副校長馬西屏在新聞節目《關鍵時刻》中，講解了雙劍對決的玄機，韓國瑜手上的是「太極玄武劍」，長123公分，重3公斤，象徵總統大位的「黃色劍穗」，只有皇帝才能使用黃色劍穗，劍柄上也雕了青龍、白虎、朱雀、玄武，劍柄護手的部分還有一個太極圖「這個最有學問」。

▲蔡英文持有的「九五奉天劍」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



馬西屏接著說，蔡英文手上的是「九五奉天劍」，劍穗也是黃色的，劍柄護手的部分有一隻鳳，劍身上打開還有一隻鳳，這把劍的設計重量1.8公斤，1+8=9，長3尺2寸，3+2=5，把九五放在裡面，在九五奉天劍的劍柄上面，弄了一個會轉動的紅寶石，「代表時來運轉，因為小英以前民調很差，現在你要時來運轉」。

馬西屏進一步解釋韓國瑜手中的「太極玄武劍」，劍柄護手有一個太極圖，但是「這個太極是反的」所以它是逆轉太極，象徵逆轉勝。

▲韓國瑜持有的「太極玄武劍」上的太極圖是「逆轉太極」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



馬西屏說，這兩把劍都是用鈦金屬做的，而且裡面有隕石鐵在裡面，「我告訴你殞鐵劍有多難，因為他把不同的金屬要融合在一起，鍛了又跑去冷，鍛了又跑去冷，最後很難打在一起」。

主持人劉寶傑表示，殞鐵劍材質好不好是老天給的，如果材質不好，那是要爆炸的！

馬西屏總結表示，所以這是兩把天命的劍，2020台灣總統大選兩劍空中對決，誰能勝出「不曉得，要1月11號才能得知」。