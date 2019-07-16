韓國瑜初選剛勝出！黨部「金尾紅龍魚」跳池亡　國民黨回應了

記者鄒鎮宇／台北報導

國民黨總統初選民調15日出爐，由高雄市長韓國瑜勝出，將披上藍袍決戰2020大選。巧合的是，國民黨黨部地下一樓「風水池」內的9尾龍魚，一條跳出來死亡，引起網友熱烈討論。對此，國民黨組發會主委李哲華表示，「怪力亂神、無稽之談啦！」

國民黨黨中央5月時，刻意在號稱「風水池」的池子內放入9尾「紅尾金龍」龍魚，象徵重聚帝王之氣，但在公布初選結果是韓國瑜後，當天下午4時一尾46公分長的龍魚便跳出魚池，曬成魚乾死亡，讓黨內人員擔心是不祥的預兆。

▲國民黨中央風水池內的龍魚跳出自殺。（圖／東森新聞）



據悉，有著「魚中帝王」之稱的龍魚被視為風水魚，除了可以招財聚福之外，也有著擋煞的作用，每尾價格從數萬到百萬都有，一次養9尾象徵吉祥如意。

消息傳開後，網友看完紛紛猜測，「龍魚欸，隨便一條都好幾萬」、「魚躍龍門啦 什麼壞兆頭」、「9變8了，看來氣數已盡」、「韓流太熱啦 沒事沒事」，也有養魚人士說，「那個池多大啊」、「一缸頂多一隻，9隻你要從小時候一起養」。

▲高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選總統。（圖／記者林敬旻攝）



據《民視》報導，風水師張旭初指出，9尾龍魚意旨「九條好漢」，現在變為8尾，「後面這個仗才是真的難打」，未來將有小人扯後腿，也可能是國民黨內的8個主將會分心、不團結一致幫忙候選人打仗，有敗筆的暗示。

對此，國民黨發言人洪孟楷表示，「生死有命富貴在天，一條生命的逝去，我們當然是感到惋惜」，希望台灣人不要太過在意迷信的事，而是關注2020的總統大選，「還是呼籲大家明年要踴躍出來投票」。

▲李哲華認為只是單純的巧合。（圖／東森新聞）



「真的是怪力亂神、無稽之談啦」，李哲華指出，池子內養任何動物都是大樓管理會處理，與國民黨無關；倘若與國民黨有關，那魚就是不當黨產委員會該管理的。

黨部大樓管委會陳姓總幹事表示，龍魚會跳池自殺的原因，很可能是附近鐵路局宿舍施工，工地內的震波加上天氣炎熱，才會讓魚自己跳出池子。