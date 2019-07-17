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韓國瑜初選大勝披2020戰袍　介文汲：這是他逃不掉的天命

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▲▼韓國瑜、蔡英文。（合成圖／攝影中心攝）

▲藍綠2020總統大選，由韓國瑜、蔡英文出線。（合成圖／攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

國民黨初選結果定調，由高雄市長韓國瑜披戰袍出征2020總統大選。曾任駐紐西蘭代表、前外交官介文汲16日表示，這個初選結果是民進黨一手促成，但距離大選投票還有半年之久，韓國瑜上刀山、下油鍋的日子還未結束，是真的笑不出來，但這是他逃不掉的天命。

介文汲在臉書撰文表示，7月15日是台灣民主發展至關重要的一天，因為未受刻意栽培、非典型、非主流的韓國瑜靠著一股自動自發、由下而上的草根民氣，以壓倒性的民調從強手如林的國民黨總統初選勝出，不僅寫下台灣民主新頁，也開創國民黨新生契機。

▲▼介文汲發文打臉外交部。（圖／翻攝介文汲臉書）

▲前外交官介文汲。（圖／翻攝自臉書／介文汲）

介文汲認為，民進黨是造成這個結果的最大功臣，因為若不是他們過去3年多來胡作非為，加上總統蔡英文及其黨羽的狂妄，「韓國瑜再三頭六臂，也不會受到這麼多群眾這麼強烈的支持。」

他提醒，距離明年1月11日投票還有半年之久，韓國瑜上刀山、下油鍋的日子還未結束，不會治國但整人第一名的民進黨什麼骯髒的手段都使得出來，寧可搞爛台灣，也不願交出賴以吃香喝辣的權位，「韓國瑜是真的笑不出來，但這是他逃不掉的天命！」

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關鍵字：介文汲,韓國瑜,2020總統大選,國民黨總統初選

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