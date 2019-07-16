快訊／轉傳蘇貞昌摔筆假消息　調查局顏正義「記大過」處份

▲ 高雄市調查處副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

法務部調查局、高雄市調查處前副處長顏正義轉傳「行政院長蘇貞昌摔筆影片」、「同婚立法」等2假訊息，調查局考績會16日考量他的行為嚴重影響局譽，決議予以他「記大過」處分。一名不願具名的調查官表示，顏正義被記大過之後，年底考績恐將「吃丙」，屆時年終、考績獎將會大受影響。

根據《中央社》報導，最近網路上瘋傳「蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式」影片，內文還指控蘇貞昌在告別式簽名時摔筆，但實際上影片卻是「蘇貞昌出席某屏東鄉親告別式」的畫面，除了與原本李承翰告別式的指控不符，蘇貞昌本人、喪禮家屬、禮儀社3方也全部出面駁斥消息造假。

顏正義7日晚間卻把「摔筆影片」轉傳到調查班群組，隨後立刻被人檢舉，接著又被爆料他曾經在群組轉傳「同婚立法相關」的假訊息。調查局10日以他損害調查局的形象為由，將顏正義從高雄市調查處副處長，調轉為台南市調查處專門委員。

調查局16日召開考績會更認為，顏正義事發時身為主管，應為同仁表率，卻輕率轉傳不實訊息，造成外界質疑他立場偏頗、行政不中立，嚴重斲傷調查局形象；調查局身兼維護國家安全、犯罪調查等工作，因此調查局人員更應謹言慎行，他輕率轉傳假訊息的行為，已嚴重影響調查局局譽，因此予以他記大過處分。