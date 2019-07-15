國民黨對比民調／2020總統「三腳督」　柯文哲5組全贏蔡英文

▲國民黨公布對比式民調。（圖／記者徐政璿攝）



政治中心／綜合報導

國民黨15日公布初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.8%支持度勝出，下午也公布對比式民調結果，在「三腳督」的情況下，韓國瑜以47.7%的支持度大勝總統蔡英文15.8%、台北市長柯文哲18%。但值得一提的是，柯文哲在國民黨此次的總統初選民調中也沒有外界想像中的不堪，無論在何種對戰組合中，他的支持度皆勝過蔡英文。

國民黨總統初選民調從7月8日開使進行至14日為止，共歷時7天，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，計分方式採黨內互比佔15%、黨外對比佔85%計算。

根據國民黨下午公布對比式民調結果，在「三腳督」的情況下，組合結果為：韓國瑜47.7%、蔡英文15.8%、柯文哲18%。郭台銘29.2%、蔡英文14.1%、柯文哲14.6%。朱立倫20.7%、蔡英文15.6%、柯文哲18.8%。周錫瑋76%、蔡英文17.5%、柯文哲25.1% 。張亞中4.5%、蔡英文17.7%、柯文哲26.6%。

國民黨在該項民調結果也發現，柯文哲無論在何種對戰組合中，支持度皆勝過蔡英文。

另外，外界關注國民黨初選民調結果出爐後，柯文哲是否將宣布參選，他15日受訪時表示，現在開始認真想很多事，至於是否與郭台銘合作，他回應，「不是你想跟人家合作，人家就要跟你合作」。

▲蔡英文、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

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