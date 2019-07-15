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郭台銘沉澱3天「給韓機會」！杜紫宸：是否脫黨參選「球在韓手上」

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▲▼杜紫宸、郭台銘。（合成圖／杜紫宸臉書、記者屠惠剛攝）

▲杜紫宸說，郭台銘「沉澱3天」是給韓國瑜機會。（合成圖／杜紫宸臉書、記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選電話民調結果15日出爐，高雄市長韓國瑜得到44.8％的支持度。對於郭台銘是否脫黨參選的問題，中華大學講座教授杜紫宸表示，郭台銘「沉澱3天」給出機會，讓韓作出妥善的回應，是否脫黨參選「球在韓國瑜手上」。

國民黨連續7天進行總統初選電話民調，15日早上正式公布結果。結果出爐後，鴻海集團創辦人郭台銘原定舉辦記者會，後來則改以聲明稿方式，講述目前心境與對未來的想法。

據了解，郭台銘目前暫無脫黨計畫，近期也將出國沉澱，修補參選的3個月來與家人的關係。

▼郭台銘近期將出國沉澱，修補與家人的關係。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼郭台銘宜蘭行程。（圖／記者黃國霖攝）

不過，許多郭粉紛紛在郭台銘粉專下留言，「我只投郭台銘」、「為了台灣孩子的未來，支持郭董參選到底」。此外，網紅陳之漢也在臉書指出，希望郭台銘不要放棄2020大選，「支持脫黨參選嘻嘻。」

對於國民黨的初選結果，中華大學講座教授杜紫宸則回應，自己開始慎重考慮，是否將票投給柯文哲，因為柯對兩岸議題相當務實，且能夠進行風險控管。

杜紫宸呼籲，韓國瑜出線後，目前有3件重要的大事必須立刻處理，否則2020大選恐怕無望。這「3件大事」中，其中一項是，「郭董選擇沉澱3天再親自回應，韓如何在此之前，表達出最大合作善意？

杜紫宸說明，郭台銘縱橫商場45年，無論是蘋果訂單、併購夏普或爭取東芝半導體，什麼大風大浪都見過，每項決定都是「兆元博弈」；不過，再大的決策，都需要「沉澱3天」，這3天就是留給韓國瑜做出「妥適回應」的緩衝期，「郭會不會脱黨競選？笨蛋，球在韓國瑜手上呀！

此外，前新北市長朱立倫指出，目前國民黨最需要團結一致，別再去想任何個人的事情，「韓市長要趕快去找郭董事長，這才是重點。」

▼郭台銘的民調是國民黨內第二高，未來動向備受矚目。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭台銘（圖／翻攝郭台銘臉書）

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關鍵字：郭台銘,韓國瑜,2020大選,杜紫宸,沉澱3天

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