韓國瑜晚間高雄現身！　「若當選總統」承諾：一定釋放南部潛力

▲韓國瑜15日宣布出線後，晚間在高雄進行喊話。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

國民黨黨內初選電話民調結果出爐後，高雄市長韓國瑜15日晚間在高雄表示，自己會尊重國民黨團的意見，並爭取帶職參選，若有機會選上總統，一定會讓南部的潛力釋放，拉近貧富差距、平衡南北發展。

韓國瑜15日晚間出席電視節目《新聞深喉嚨》時指出，目前高雄已不只是台灣的重點，更是世界的焦點，「今天中午我接到澳洲墨爾本要成立（高雄）之友會的消息、洛杉磯也將成立之友會，全世界都願意做高雄的好朋友。」

韓國瑜說明，雖然目前確認出線，仍會尊重國民黨黨團的意見，爭取帶職參選，「永遠與高雄市民在一起」，「為了我們的子孫，為了我們的未來，我一定會全力打拚。」

▼韓國瑜表示，自己將爭取帶職參選，永遠與高雄市民在一起。（圖／記者李毓康攝）



韓國瑜補充，自己目前仍是高雄市長，未來周一到周五都會在高雄「拼市政」，只會利用假日進行拉票、走訪的活動。至於未來的目標，韓國瑜說，若是選上總統，一定會釋放南部的潛力，拉近南北貧富差距、平衡南北發展，「過去的政府對南部都是給錢、不用心，沒人像我這麼愛高雄。」

對於《美聯社》「民粹勝利」的言論，韓國瑜駁斥，這次的民調結果，代表著台灣人民覺醒「愈來愈聰明」，不會再被意識形態綁住，未來人民一定會更加聰明，將選票投給「讓人民過好日子」的政黨、參選人。至於如何讓黨內團結，韓國瑜則未正面回應。

國民黨連續7天進行總統初選電話民調，15日早上公布結果。根據最終統計，韓國瑜的電話民調支持度為44.8％、郭台銘的電話民調支持度為27.7％、前新北市長朱立倫支持度為17.9％、前台北縣長周錫瑋支持度6.02％、孫文學校校長張亞中支持度3.5％。

▼韓國瑜說，朱立倫今日態度相當親切。（圖／記者黃國霖攝）

