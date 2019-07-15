力挺郭台銘卻失利！　前立委林正杰宣布「退出國民黨」

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▲林正杰力挺郭台銘失利，臉書宣布退出國民黨。（圖／取自林正杰臉書）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統初選結果出爐，由高雄市長韓國瑜擊敗鴻海創辦人郭台銘。一直以來都表態挺郭的前立委林正杰則在臉書上宣布，退出國民黨。

林正杰15日晚間在臉書上發文表示，「林正杰宣布，本人退出國民黨，寧為黨外，自由自在。」

曾有「街頭小霸王」稱號的前立委林正杰，在2015年就曾表態郭台銘參選總統，還聲稱，要幫郭台銘當總幹事，「競選經費300萬，我捐一半，郭董出一半，保證當選。」

▲郭台銘在國民黨總統初選失利。（圖／鴻海提供）

林正杰除了曾力挺郭台銘之外，也是在2015年當洪秀柱出線代表國民黨成為總統候選人時，他也曾經賣出名下一間43坪的房子，作為洪秀柱選舉開銷。

林正杰在臉書上除了發出退黨聲明之外，也在初選結果出爐後，發文表示，「成吉思汗並沒有贏取每一場戰役」、「郭台銘喚起的中產階級／知識份子這股力量，會是決定2020的關鍵力量，他們在網路上就可以形成一個黨，用4G手機打敗沙發上的老屁股，傻帽才會淋雨唱中華民國頌或島嶼天光，坐塑膠紅板凳，會去參加造勢活動的深藍深綠，其情可憫，他們只是笨，IQ不高，而且沒事可幹」。

另外在退黨聲明後林正杰也發文表示，「土包子和空心菜都不是我的菜，他們不是我的獅子王」。