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評／韓國瑜市政包袱成最大軟肋　柯文哲動向牽動2020

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▲▼韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨15日上午公布初選結果，一如外界所料，由高雄市長韓國瑜勝出。在記者會上，韓國瑜一開口就先感謝高雄市民，看得出他已經體認到以市長身份參選總統後，會引發的種種負面效應。台北市長柯文哲得知消息後，以一句「現在開始認真想很多事」回應，也讓政壇人士判斷，2020三腳督的態勢越來越明顯。

韓國瑜在2018大選創造出令人嘖嘖稱奇的「韓流」，當時讓國民黨一口氣拿下15個執政縣市。不過，韓國瑜今年初卻因為在市議會上備詢不停跳針「發大財」，伴隨著民進黨的操作之下，在不到半年光景，引發一連串「黑韓」效應，甚至民團已經開始發動連署罷免。

韓國瑜以「中華民國保衛戰」來形容2020選舉，卻沒想到，在市政爭議下，2020反倒成為「市長保衛戰」，市政的包袱成為他的最大軟肋；尤其9月底開始的市政總質詢，綠營市議員早已磨刀霍霍，屆時勢必成為藍綠廝殺的血腥的戰場。

不僅如此，韓國瑜的支持者「韓粉」具有相當高的排他性，從各項民調分析，都可以看出韓粉的屬性大多屬於退休軍警和公教人員，但只有這些人的支持，韓國瑜一定無法在明年2020勝出，再加上韓國瑜在年輕人的支持度已一瀉千里，明年大選恐怕是困難重重。

在藍綠對決的氛圍下，柯文哲的動向也將成為一大變數。柯文哲向來對於風向的掌握相當精準，以目前情況分析，只要民進黨「蔡賴配」和國民黨「韓郭配」無法順利成形，以他吸納淺藍和淺綠的選票的能力，勢必將衝擊2020總統大選的結果。

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關鍵字：國民黨,總統,2020,郭台銘,朱立倫,韓國瑜,張亞中,周錫瑋

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