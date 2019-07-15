韓國瑜初選剛勝出　主動再拆古坑「爭議農舍」圍牆大門

▲韓國瑜、李佳芬古坑爭議農舍拆，大門與圍牆的部分也火速拆除了。（空拍圖／記者李忠憲翻攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定代表國民黨參選2020總統大選，但是雲林古坑的違建農舍爭議卻還沒有停歇，就在公布初選結果的同一天，再一次主動拆除農舍主建物前的圍牆與大門。韓國瑜的夫人李佳芬表示，依規定改善恢復農地農用。

高雄市長國瑜和李佳芬名下共有5筆土地和2筆建物，其中在雲林古坑鄉田心段的農地上蓋有「豪華農舍」，7月初被揭發是違建，其中主建物就超過農地面積的10%，疑似違反農舍的規定，為了彌平外界質疑的聲浪，李佳芬火速在2天內拆除體育館，如今已被夷為平地。

雲林縣府、古坑鄉公所上週前往會勘，雲縣府行文古坑鄉公所進行違章查報程序。李佳芬表示，一切依規定辦理，有違建就拆除，農地要農用，現也在改善中。

▲韓國瑜夫婦在雲林古坑的豪華農舍遭爆違建。（圖／翻攝Google Map）



面對農舍爭議，韓國瑜日前回應時表示，「這是20多年前買得中古屋，而且是合法，現在籃球場有問題就拆除掉，其他都是符合規定，政府所發的執照什麼都有，那我覺得這個事我們面對，籃球場就拆掉。」

李佳芬也發聲明指出，該棟透天厝係於（民國）88年興建完竣，於91年向原住戶透過購買取得作為住家用，由於是買賣取得，地上既有建物應屬合法。由於部分土地剛好鄰近袋地，所以開路給鄰居使用，之後曾為了小孩運動增建一室內空間，為避免是否有違法使用爭議，已委請拆除公司加以拆除