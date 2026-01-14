北捷女失控點火：笑我的人道歉！　警緊急壓制

▲女子在車廂內咆哮，還是試圖點火稱「肚子餓」。（圖／翻攝Threads／＠abyhinata）

圖、文／CTWANT

台北捷運信義淡水線13日傍晚通勤時段，在東門站一列車廂內出現乘客情緒失控狀況。一名女子在車廂內大聲咆哮，言詞反覆提到「肚子餓」等內容，並對周遭乘客出現干擾行為，引發車廂內騷動，部分旅客因此感到不安，捷運警察接獲通報後隨即趕到場處理。

目擊網友拍下過程在Threads發文，其他乘客也在留言中回覆稱，該名女子一路搭乘期間狀況不斷，先是高聲叫喊，隨後情緒持續升高，還曾拿起打火機點燃手中物品，並敲打車廂玻璃、對他人出言恐嚇，現場一度相當混亂。由於情況影響乘車秩序，有乘客在列車行進途中便向站務人員通報，並透過對講設備請求協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捷運公司與捷運警察於下午5時左右接獲通報後，立即派員前往處理。警方與站務人員到場後，先行安撫該名女子情緒，並在確保其他旅客安全的情況下，將她帶離車廂，隨後陪同她搭乘列車至劍潭站，並由其自行離去。經了解，事件並未造成任何人員受傷，也未發生實際火災。

捷運警察隊也提醒，民眾搭乘捷運時，若發現任何緊急或疑似不法狀況，應保持冷靜，並可使用月台紅色緊急通話鈕與行控中心聯繫，或直接通知站務人員與保全，必要時撥打110報案，共同維護大眾捷運系統的乘車安全與秩序。

延伸閱讀

▸ 在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪

▸ 手搖飲2個月都喝一樣！店員貼心「問這句」 I人熟客破防：不去了

▸ 原始連結