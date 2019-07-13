7坪擠15人...拉屎全看光！千字文揭「台灣坐牢實錄」：疥瘡、皮膚病狂傳

▲約7坪大的空間，一般睡10-15人，有時甚至擠到20人。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

外國監獄題材的電影，總是上演各種重口味戲碼，就有劇迷看了一輪紀錄片後，不禁好奇台灣監獄的情況。一名相關從業人員寫下千字文，從工作、作息、伙食等面向詳細描述，他透露，大部分犯人的工作，是以家庭傳統代工為主，月薪落在80-300元，「通常拿到3百元就額首稱慶了，但坦白說...連條像樣的內褲都買不起。」

這名網友在PTT指出，一間7坪的舍房，通常會睡10-15人，但「旺季」時，甚至會擠到20人，連走路的地方都沒有，而且為了方便監視，燈是24小時開著的，「這7坪空間裡，包含一個1坪左右完全敞開的小廁所，拉屎、打手槍、洗澡都在那邊，基本上拉屎完全沒遮蔽，全舍房的人也都得一起分享。」

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▲他們大多來自社會底層。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

像現在正值夏天，是最難熬的，除了擁擠外，頭頂僅一個電風扇，有錢的犯人會準備小電風扇，但大部分都沒錢，所以只好一直忍耐，這時候裡面也容易爆發衝突；再來水的部分，用量是有限的，每天可能就1-2缸水大家用，不論大便、洗澡都是那缸水，所以也必須節省著用，「太浪費害大家沒水會被教訓，而拉肚子這件事情基本上是不太被允許的...因為浪費水。」

平日7點起床，大家會一起蹲在地上，迅速地刷牙洗臉，接著在舍房吃完早餐後，便集合到工廠作業，他提到，「工廠作業環境是會傷害身體的，例如摺紙蓮花，紙上面的粉常常令受刑人身體起紅疹，而他們也在充滿些粉塵的地方吃飯。」就這樣一直工作至下午5點收封，受刑人從工廠回到舍房，看書的看書，看電視的看電視，發呆的發呆，晚上9點到11點燈會關小，這段時間還能在鋪上看書，但11點後只能發呆或睡覺。

▲台北看守所。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳雕文攝）

談到工作，大部分受刑人都是做家庭傳統代工，包括摺蓮花、電子插件、摺紙盒，月薪大約80-300元，他直言，「每個監獄都有讓『外面人』看的工廠，會領得比較多，福利比較好，但那是少數，譬如曾經有新聞說屏東監獄做醬油，旺季的時候可以月領數萬，然而實際上能進去這樣單位的人是少之又少。」

至於伙食部分，原po透露，「會客地方擺的餐廳伙食樣板，都會取很好聽的名字，看起來也很好吃，實際上未必是那麼一回事，因為每個犯人每天伙食費不能超過60塊（不知現在有沒有改了），要弄三餐，還有湯，加上檯面下不為人知的小秘密，犯人真正能吃到的東西通常很差，他目的只是讓你吃飽，不是讓你吃好，所以看到有些網友以為監獄吃很好，只能笑笑，通常吃好一點的，都得靠家人朋友來探望時帶的會客菜，少數有錢人會拿泡麵或罐頭來配。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「在裡面關最怕的是生病！」網友直言，監所治療目的不是治好你，而是讓你別死在裡面，另外許多人得了癌症三期四期，也未必能保外就醫，「部分有精神疾病的人經常跟正常的人關在一起，等於是不定時炸彈，只要一個眼神不對，搞不好後腦門就被插了一枝筆。對監獄方來說，空間不夠難以實施分類，所以獄方也很困擾。」

除了一般生病以外，監獄的水質及環境等各方面問題，使得皮膚病問題尤為嚴重，「疥瘡跟各種匪夷所思的皮膚病幾乎是輪流在得，只要得了皮膚病，晚上又熱，根本無法入睡。如果生病了但沒錢看醫生怎麼辦？通常裡面會有好心的醫師開公醫門診，但限制不少，也不是每天都有。」

隨著累進處遇的不同，每周可以會客的次數有限，除非升到一級，而每次會客就是隔著強化玻璃跟鐵桿，用電話交談，人多的時候，大概只能講5-6分鐘，人少時或許可以到15分鐘，像那些有錢有勢的人，會找立委、有力人士增加接見，或申請特別接見，但一般受刑人根本不可能。

▲長文揭露台灣監獄生活。（圖／翻攝自PTT）

監獄裡面可以學到什麼？原po對此直言，大部分技訓班都已過時且不敷使用，出去後依然難以應用在社會上，像是做花燈、捏陶藝、做包子，「持平而論，大多數第一線的教化與戒護人員，其實已很盡力在有限的資源下去做好每件事情，但也只能盡量讓犯人『不出事』而已。試想...當一個人在監獄裡面，摺了10年的蓮花，外面家人也都不理他，出獄後搞不好還生病，他能做什麼事情，當保全都還要良民證，在什麼都無法做的情況下，很可能再次犯罪，也因此再犯率才會居高不下。」

最後，他也不禁感慨，「他們大多來自社會底層，沒有你我那麼多選擇的空間，或是踏錯了一步，沒人帶他們走回正軌，幫助他們、給他們更多選擇，絕對可以降低社會成本與犯罪率，仇視、偏見完全無助於他們回歸社會，而忽視只會帶來更多問題。」

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