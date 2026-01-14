準「洛鞍」周末影響北東降雨增　未來一周日夜溫差大

▲熱帶性低氣壓TD01。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天清晨輻射冷卻影響，低溫仍下探4.9度，周五前各地天氣穩定，留意日夜溫差大。今年第一個熱帶性低氣壓已生成，不排除再增強為輕度颱風「洛鞍」，周五至下周日其外圍水氣影響，北部及東半部降雨機率增加。

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天到周五日夜溫差大，清晨局部仍有10度低溫，周五至下周日迎風面降雨增加，下周日至周一東北季風增強，冷氣團報到，迎風面更加濕冷

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，今天冷氣團逐漸減弱，清晨輻射冷卻影響，西半部有顯著低溫。菲律賓東方海域目前有熱帶雲簇發展，今天清晨已形成今天第一個熱帶性低氣壓，上午8時位於鵝鑾鼻東南方1850公里海面，會朝西北再轉北方向移動，過程中環境逐漸不利其發展，雖然有機會生成輕度颱風，但再增強機率不大，周末可能為台灣帶來中高層水氣。

朱美霖表示，今天西半部相當晴朗，輻射冷卻影響下，清晨最低溫出現在新竹關西4.9度，苗栗、彰化、台南及雲林也都有10度以下低溫，白天溫度回升，日夜溫差大。

她指出，今晚冷高壓出海，台灣環境偏東風，天氣較穩定。周六至下周日南邊熱帶系統外圍水氣移動到台灣上空，迎風面降雨增加。下周一至周二東北季風增強，冷氣團南下，迎風面降雨更為增多。

未來一周溫度趨勢，朱美霖表示，明天到周五清晨西半部低溫約14度，局部地區仍有10度以下，白天溫度回升到25度。周六至下周日低溫14至16度，下周一北台灣先降溫，周二各地都會跟著降溫，低溫來到14度以下。

降雨方面，朱美霖指出，今、明天各地晴到多雲，僅東南部及恆春有零星降雨。周五至下周日大台北山區、基隆北海岸、東半部有降雨情形，其他地區多雲到晴。下周一至周二桃園以北、東半部都有局部降雨，基隆北海岸、宜蘭及桃園以北降雨持續。另外，她也說，周五至周六花東沿海要留意長浪，提醒民眾留意。

