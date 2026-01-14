捕獲野生魏哲家！　親切合照：我常來啊！

▲台積電總裁魏哲家現身烤鴨餐廳。（圖／翻攝臉書／鴨片館，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台積電總裁魏哲家近日被美國傳出要求加碼設廠之際，輕鬆現身台中知名鴨片館用餐，老闆張學霖驚喜合影，還送上紫南宮2026馬年錢母。這場偶遇引發網友熱議，紛紛直呼「貴客臨門」，也有人開玩笑比喻魏總財力驚人，氣氛輕鬆有趣。

偶遇總裁驚喜合影 魏哲家親民互動

張學霖表示，魏哲家本來只是低調地和朋友用餐，沒想到有客人一眼認出這位台積電總裁，紛紛要求合影。魏哲家則非常親切地回應，笑說自己常常來這裡用餐，只要大家多來幾次就有機會碰到他。張學霖聽了直呼感動，也覺得很榮幸能接待這位重量級客人。

當晚，張學霖還代表鴨片館特地送上紫南宮的錢母，希望魏哲家帶領台積電在2026年馬年能夠「馬到成功，股市再創新高」。照片和故事一經貼到網上，網友們的反應熱烈，有人開玩笑說「魏總裁比紫南宮的錢母還有錢，這錢母老闆還是自己留著比較實在」，也有人開始期待「黃仁勳是不是也該來用餐了？」

名流現身引熱議 魏哲家親民形象受肯定

張學霖對這些留言還幽默回應：「有機會啦！」不少人留言直呼幸運，認為能碰到這麼大咖的企業領袖用餐，對餐廳來說絕對是很好的兆頭，也祝福生意能越來越旺。

據了解，魏哲家近年常出現在台中市區，有民眾曾在新光三越或大遠百遇到他逛街，但並不一定每次都會合照。這次他願意和鴨片館客人開心同框，也顯示他親民的一面，讓餐廳和用餐客人都覺得相當幸運。