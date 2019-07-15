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他見賣場架上「全是韓國泡麵」氣暈：不就辣而已　網點出美味關鍵

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▲泡麵。（圖／本報資料照）

▲泡麵 。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

前些年因為韓國娛樂文化的盛行，不少人跟風偶像、韓劇使用同款的商品，就連泡麵也陸續進口到台灣，蔚為風潮。一名網友日前到賣場購物時，發現架上竟然沒有他想吃的泡麵，反而是充滿了韓國泡麵，讓他超氣憤，詢問客群到底都在哪裡，隨後也有不少網友點出韓式泡麵的「美味關鍵」。

一名網友氣憤地在PTT八卦版發文，他表示日前去了一趟大賣場，想說買一杯泡麵來吃，但沒想到眼前的貨架上全都是韓國品牌的泡麵，讓他超氣。他表示自己實在搞不懂韓國泡麵哪裡好吃，「愛吃韓國泡麵的，怎麼不去買科學麵煮開之後狂加七味粉？」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，在他心目中韓國泡麵吃起來就只有辣味而已，根本吃不出其它味道，「連印尼泡麵吃起來都比較好吃，韓國泡麵的客群到底都在哪？」

▲▼泡麵 。（圖／資料照）

▲原PO到賣場，不是見到這個畫面，反而全是滿滿的韓國泡麵。（圖／資料照）

對此許多鄉民有志一同，點出韓式泡麵好吃的地方在於「麵條的口感」，「耐煮的麵條，哪像台灣麵條軟趴趴」、「想加什麼就加什麼 不用擔心麵會爛」、「麵條很Q耶」、「贏在麵條啦」、「辣是痛覺，不是味道」、「加泡菜豆腐跟起司，變小火鍋超讚」、「口味不提，麵條屌打」、「市場決定一切，不好吃沒人買會進貨那麼多」。

然而，也有人提到說韓國泡麵不適合拿來泡，而是要用滾水煮幾分鐘，就這點來說的確是個缺點，「煮完還要洗鍋碗，很麻煩」、「要用煮的，還要加料，不然很鳥」、「 除辣之外不知道有啥特別的」、「好吃是好吃，只是太貴」；另也有鄉民建議用「台灣調味+韓國麵體」，結合起來說不定可以稱霸泡麵界。

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關鍵字：泡麵,韓國,韓式,PTT,鄉民

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