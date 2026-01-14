台科大教授《航海王》融入教學　自製點名工具增加學生互動

▲陸敬互自製點名工具，將動漫《航海王》融入教學。（圖／台科大提供）

傳統電機系必修課「微算機概論」常被學生視為枯燥的硬核課程，但台科大電機系教授陸敬互透過自製點名工具，把動漫《航海王》融入教學，將CPU的「保護模式」比喻為主角魯夫出海，該課程對「中低分群」學生幫助最為顯著，平均進步率最高達19%，也獲得教育部「大專校院教學實踐研究計畫」績優獎項肯定。

對不少電機系學生來說，基礎課程因為內容極為艱澀，學生通常會感到無聊。執教超過十年的台科大電機系教授陸敬互表示，「微算機概論」是大二必修課，涉及電腦底層架構，他自己也常跟學生分享，以前當學生時老師在台上講、我在台下睡，因為真的太無聊，也激發他想換個方式上課。

為了解決課程深澀容易產生分心問題，陸敬互開發了一套基於 Excel VBA 的「自製抽點系統」，這個點名系統具備「少點優先」功能以維持公平，並能自動記錄未回答者，增加其下次被點中機率。

陸敬互指出，這套工具的核心是「互動」而非懲罰，所以設計了加分圈與加分叉，就算學生答錯「我也會按加分」，目的是鼓勵學生無論如何都要開口回答，讓學生從被動聽講轉化為主動參與。

在教材設計上，喜歡動漫的陸敬互更發揮創意，將日本知名動漫《航海王》融入教學，將CPU的「保護模式」比喻為主角魯夫出海，海軍必須透過「生命卡」轉接才能找到本人，希望透過生動的故事，讓原本枯燥的技術術語，成為學生有共鳴的場景。

此外，陸敬互還以「龍蝦盤」來形容 CPU 搶奪資源概念，並將程式比作顧客搶食龍蝦，這種情境化教學，讓原本抽象的指令集運作變得具體且易於記憶，大幅提升學生的理解力。

在實習課程方面，陸敬互則是導入了 PBL（問題導向學習），要求學生用難度極高的「組合語言」開發實用系統，例如英語單字學習平台或記憶力訓練遊戲。而這套創新的教學模式也展現初步成效，數據顯示其對「中低分群」學生的幫助最為顯著，平均進步率最高達 19%。許多學生反饋，儘管課業變重，但課程變得更有趣，且更能理解技術與 AI 應用的關聯，也因此獲得教育部「大專校院教學實踐研究計畫」績優獎項肯定。