　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台科大教授《航海王》融入教學　自製點名工具增加學生互動

▲▼台科大電機系教授陸敬互自製點名工具，並把動漫《航海王》融入教學，獲得教育部肯定。（圖／台科大提供）

▲陸敬互自製點名工具，將動漫《航海王》融入教學。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

傳統電機系必修課「微算機概論」常被學生視為枯燥的硬核課程，但台科大電機系教授陸敬互透過自製點名工具，把動漫《航海王》融入教學，將CPU的「保護模式」比喻為主角魯夫出海，該課程對「中低分群」學生幫助最為顯著，平均進步率最高達19%，也獲得教育部「大專校院教學實踐研究計畫」績優獎項肯定。

對不少電機系學生來說，基礎課程因為內容極為艱澀，學生通常會感到無聊。執教超過十年的台科大電機系教授陸敬互表示，「微算機概論」是大二必修課，涉及電腦底層架構，他自己也常跟學生分享，以前當學生時老師在台上講、我在台下睡，因為真的太無聊，也激發他想換個方式上課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了解決課程深澀容易產生分心問題，陸敬互開發了一套基於 Excel VBA 的「自製抽點系統」，這個點名系統具備「少點優先」功能以維持公平，並能自動記錄未回答者，增加其下次被點中機率。

陸敬互指出，這套工具的核心是「互動」而非懲罰，所以設計了加分圈與加分叉，就算學生答錯「我也會按加分」，目的是鼓勵學生無論如何都要開口回答，讓學生從被動聽講轉化為主動參與。

在教材設計上，喜歡動漫的陸敬互更發揮創意，將日本知名動漫《航海王》融入教學，將CPU的「保護模式」比喻為主角魯夫出海，海軍必須透過「生命卡」轉接才能找到本人，希望透過生動的故事，讓原本枯燥的技術術語，成為學生有共鳴的場景。

此外，陸敬互還以「龍蝦盤」來形容 CPU 搶奪資源概念，並將程式比作顧客搶食龍蝦，這種情境化教學，讓原本抽象的指令集運作變得具體且易於記憶，大幅提升學生的理解力。

在實習課程方面，陸敬互則是導入了 PBL（問題導向學習），要求學生用難度極高的「組合語言」開發實用系統，例如英語單字學習平台或記憶力訓練遊戲。而這套創新的教學模式也展現初步成效，數據顯示其對「中低分群」學生的幫助最為顯著，平均進步率最高達 19%。許多學生反饋，儘管課業變重，但課程變得更有趣，且更能理解技術與 AI 應用的關聯，也因此獲得教育部「大專校院教學實踐研究計畫」績優獎項肯定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」　觀光局要查了

快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

周杰倫參戰澳網「國籍寫中國」沒人敢出征！陳沂酸：兩岸和平大使

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」　觀光局要查了

快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

周杰倫參戰澳網「國籍寫中國」沒人敢出征！陳沂酸：兩岸和平大使

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

【頭過身沒過】貨櫃車超高撞台鐵涵洞　整輛翻覆橫躺路中央

生活熱門新聞

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

1個半月「新人只上7天班」太荒謬！老闆無法資遣

路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」　雄女神回

急凍4天！　下波挑戰寒流

高鐵公司總獎金7個月創新高　年終3.4個月2/6發放

快訊／今晨5℃！　洛鞍颱風最快明生成

下波再戰寒流　濕→乾冷很長時間

購車族等等！台美談判傳「進口車關稅降到0％」

快訊／11縣市低溫特報！急凍跌破10度

專挑已婚富商問「想玩嗎？」律師：吃相難看

每到下午3點「特別想吃甜點！」　醫揭2警訊：不是嘴饞

出國「先選遠的國家」她曝原因　一票認同

更多熱門

相關新聞

Office神技名師「不用手機」也沒LINE臉書　3C絕緣20年原因曝

Office神技名師「不用手機」也沒LINE臉書　3C絕緣20年原因曝

曾是軟體工程師的台科大教授林孟彥，加上講授Office、行銷資料科學等課程，讓外界誤以為對新科技、網路社群有很深的涉入。但他坦言，自己未曾使用過LINE、臉書等社群通訊軟體，連手機也是長年不開機。除了ChatGPT外，和3C產品幾乎絕緣，對外聯繫只有電子郵件，這樣習慣已20餘年，也讓外界匪夷所思。面對目前AI盛行，他提醒人類唯有善用大腦的獨立思考能力，才能維持自身價值的終極優勢。

獨／名師揭秘「Office高效術」！7秒搞定論文目錄　1.9萬人搶學

獨／名師揭秘「Office高效術」！7秒搞定論文目錄　1.9萬人搶學

即／台科大教學大樓狂竄黑煙

即／台科大教學大樓狂竄黑煙

台科大新生包「6款超帥徽章」＋AR動畫　新鮮人驚喜：邊拆邊尖叫

台科大新生包「6款超帥徽章」＋AR動畫　新鮮人驚喜：邊拆邊尖叫

台科大首開技高直升專班　免統測念自動化工程系「限60人」

台科大首開技高直升專班　免統測念自動化工程系「限60人」

關鍵字：

台科大《航海王》點名工具陸敬互

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面