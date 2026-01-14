　
日本機場拿錯行李　被報警偷竊「賠5萬日圓」恐永久禁入境！慘況曝

▲▼桃園機場排隊民眾。（圖／記者徐文彬攝）

▲拿錯行李後續處理很麻煩。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

行李托運時，行李箱上的標籤識別很重要，若拿錯了後續處理會很麻煩，一名網友表示，朋友在日本拿錯行李，結果對方報警偷竊罪，最後花了5萬日圓（約新台幣1萬元）和解，若無法和解，恐留下前科，未來無法再入境日本。對此，旅日達人林氏璧有感而發，多花2秒鐘看清楚，可以避免一場悲劇發生。

赴日誤拿行李遭報警　恐留前科終身禁入境

有網友在Threads上分享，朋友因在日本入境時誤拿他人行李，被報警處理為偷竊案件，最後以5萬日圓與對方和解，還須額外支付律師費；更嚴重的是，日方律師說明，若無法達成和解並留下前科紀錄，將可能被列入禁止入境名單，等同終身無法再入境日本。

林氏璧友人拿錯行李　被當作偷竊處理

旅日達人林氏璧在粉專發文，分享友人的相似經驗，友人在桃園機場回國時誤拿了他人行李，當下並未察覺，回國後忙著上班，也沒有打開行李，直到兩天後警方通知才驚覺失誤。原來對方報警後，警方調閱監視器確認誤拿行為，並視為竊盜事件處理，整起事件耗時又勞心。

林氏璧強調，取行李時第一件事就是「確認行李貼紙是否是自己的名字」，只需多花2秒，就能避免後續麻煩，「拿錯別人的行李，意味著你自己的行李也沒拿走，就是一場悲劇，沒什麼好趕時間的，這幾秒的小心可以節省你和對方好幾個小時！」

不少網友留言分享自身經驗，「我的雪具袋也被拿錯過，但在推出機場前就發現了，因為我在雪具袋上貼了前女友的照片」、「家人的行李就被拿錯過，在機場浪費時間聯絡對方，直至晚上十點才換取回」、「百分百支持提告，要給那些沒腦的留下深刻記憶，以後就會乖乖認行李了」、「核對一下名字或是編號真的很快，不要造成別人困擾」。

