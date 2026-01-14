蔡卓妍認愛「小10歲健身教練」：緋聞2字可以刪了

▲香港女星蔡卓妍（阿Sa）。（圖／翻攝IG／choisaaaa，下同）

記者葉國吏／綜合報導

香港女星蔡卓妍（阿Sa）自從2023年結束與富二代石恆聰的戀情後，感情生活一直備受關注。2025年11月，阿Sa被港媒爆出與年輕10歲的健身教練Elvis（林俊賢）發展新戀情，直到13日她終於在公開場合首度坦率承認。兩人高調合體，正式對外宣布新戀情，吸引外界目光。

斷舊愛展新戀火 阿Sa大方官宣

阿Sa近日與好友鍾欣潼（阿嬌）一同出席尖沙咀的公開活動，受訪時臉上藏不住戀愛的幸福感。當媒體詢問去年生日派對是否正式認定Elvis的身份時，阿Sa大方笑說：「你們可以刪去緋聞兩個字。」正式公開戀情，現場氣氛頓時變得熱烈起來。

阿Sa進一步透露，受到Elvis的影響，自己最近迷上爬山，健康指數直線上升。至於被問到是否因戀愛變得更圓潤？她打趣回應：「真的很幸福啦！但有沒有胖就別提了。」看得出來她對這段感情信心十足，只要開心就好。

甜蜜互動不遮掩 恩愛細節曝光

其實早在去年，阿Sa就多次被媒體拍到和Elvis一起出門，甚至一起現身紅館看林家謙演唱會。兩人不避諱目光，還常在社群分享合照，Elvis更曾經抱著阿Sa的愛貓，公開展現親密。直到去年生日派對上合影曝光，外界討論聲不斷，現在終於由本人親自認愛，獲得一片祝福。

健身男友曝光 低調又實在

據悉，33歲的Elvis不只是健身教練，更是健身工作室的老闆，還當過不少藝人的私人教練，月收大約有40萬新台幣以上。不過他平常作風很低調，常被拍到搭地鐵或在平價餐廳用餐，完全沒有闊氣派頭。

阿Sa新戀情曝光後，不少粉絲都替她感到開心，認為斷開百億富二代石恆聰後，能遇到一個真心陪伴自己的人，比什麼都重要。阿Sa也表示目前感情穩定，未來一切隨緣。