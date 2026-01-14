　
4星座「神秘磁場」高頻爆發　美好人事物自動校準

（示意圖／Pixabay）

▲本週特定星座的個人磁場將迎來高頻爆發。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾透露，時序步入1月中旬，宇宙能量正從務實的規劃轉向神秘的感官探索，隨著星象中水元素能量擴張，空氣中仿佛流動著難以言喻的電磁波，本週特定星座的個人磁場將迎來高頻爆發，魅力將化作無形的通行證，在複雜的人際博弈中不戰而屈人之兵，同時吸引著所有美好的人事物自動校準。

天蠍座

身為本週的神秘核心，天蠍座的魅力來自於一種「冷靜與熱烈」的矛盾共生。即便不需在人群中喧嘩，僅是安靜地坐在角落，如深海般不可測的氣場，便足以讓旁人感到強烈的存在感，越是保持神秘，別人就越想挖掘。在本週的社交場合，適合穿著深色系或剪裁俐落的服飾，這會加劇「禁欲系」的吸引力。那些平日裡難以接近的大人物，會因為你身上那股不卑不亢的氣質而主動垂青。這份磁場不僅帶來桃花，更帶來了掌控全域的威信。

金牛座

本週金牛座的魅力展現出一種前所未有的「通透感」，這幾天仿佛被星光洗禮，整個人散發出溫潤如玉的光澤，尤其會吸引到那些渴望穩定與質感的人。他們會被你對生活的品味與堅持所折服，無論是商務談判還是私下約會，只要直視對方眼睛，展現出最真誠的一面，那種穩定而強大的自信光芒，將為你贏得所有人的信任與愛慕。

巨蟹座

本週巨蟹座的魅力是一場無聲的「溫柔攻勢」，會讓身邊的人產生強烈的依賴感與信任。這不僅是情感的交流，更是一種高級的社交手腕，因為那些擁有資源的貴人，往往最抵擋不住這種純粹且柔軟的善意。你會發現，原本卡關的事務，因為你的人情溫度而獲得了破格的協助。這段時間，你的眼神中帶有一種母性或保護者的光輝，這讓你在異性眼中具有極強的殺傷力。

雙魚座

雙魚座在本週將以「天才型藝術家」的姿態驚豔全場。在未來幾天，你非常適合參加各類創作、演講或表演活動，那種神采奕奕、靈氣逼人的狀態，會吸引到層次極高的追隨者與合作夥伴。不要害怕自己的想法太過天馬行空，此刻的你正處於「天人合一」的狀態，你的每一分特立獨行，在別人眼中都是最迷人的神秘光環。

【完全當得來速在用】阿姨騎車進咖哩店　買完一氣呵成騎走！

