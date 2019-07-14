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鹹酥雞老闆冷嗆「沒達低消別買了」　媽為兒忍住...回家一查：列拒絕往來戶

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▲▼鹽酥雞、鹹酥雞、炸物。（圖／記者陳俊宏攝）

▲炸物示意圖，與本文店家無關。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

許多餐廳或者咖啡廳都會事先告知客人店內有低消，不過「國民小吃」鹹酥雞似乎比較少有這樣的要求。一名女網友在深夜欲購買炸物回家，沒想到老闆態度超差，看了她所夾的食物後冷回一句「沒達低消不要買了」，讓她超傻眼，網友們也紛紛力勸她公布店家名字。

「你們遇過要低消的鹹酥雞嗎？」一名家住台南的媽媽在臉書「爆廢公社」中發文，她表示前幾天晚上，小朋友突然說肚子餓，想吃鹹酥雞當消夜，她隨後便出門到家中附近的鹹酥雞攤買東西。

請繼續往下閱讀...

原PO心想已經接近12點了，不宜吃太多，於是就夾了三角骨、高麗菜和芋頭糕，結果交給老闆時，對方先是看了籃子一眼，然後很不爽地「丟甩高麗菜」，接著表示「妳的不到低消！妳不要買了！」讓這位媽媽超錯愕。

原PO嚇了一跳後，反問低消是多少，老闆則回說80元；媽媽納悶明明三角骨就要50了，這樣應該也會超過80元，「這樣不夠嗎？」這時老闆竟又很不爽地說「妳又沒說妳要50啊！要等40分鐘妳還要不要？」由於原PO不想讓孩子失望，最後就乖乖等下去，但心裡也OS「要不是小朋友要吃，我就不買走人了！」

▲▼ 買鹹酥雞要低消 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO貼文。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，許多網友都表示第一次聽到鹹酥雞有低消，「沒有碰過低消的，20、30塊甜不辣一樣賣啊」、「有次我要買10塊的甜不辣，覺得不好意思湊20好了，結果還吃不完」、「第一次聽說欸」、「該不會還要收服務費吧」。原PO也回應說，回家後看了網路評價，發現這攤負評不少，低消金額甚至隨老闆心情開，「50~130不等」。

其他網友則是罵翻表示，就算有低消，態度也大可不必如此，「太大牌了吧」、「公布店家了啦」、「我會情願跑遠一點買，花錢不要找氣受」、「妳修養也太好」。原PO則是回說，推測店家是生意太好才會這樣不在意態度，不過從此也列為她的拒絕往來戶了。

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關鍵字：低消,鹹酥雞,爆廢公社

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