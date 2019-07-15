女友問「有男生不愛丁字褲？」　老司機：屁股好看穿阿嬤內褲都美

▲如果想穿比較短或是貼身的褲子，部分女性會選擇穿上丁字褲。（示意圖／達志影像，與本文內容無關）

網搜小組／綜合報導

部分女性為了讓自己看起來更性感迷人，或者是想增添一點生活情趣，會選擇穿著丁字褲，但一名女網友12日在PTT西斯版（SEX版）PO文發問，「真的有男生不喜歡丁字褲？」沒想到卻引發男網友們熱烈討論，還有人留言回答原PO的疑問，「說真的就還好啊」、「屁股好看穿阿嬤內褲都美」、「就有啊，到底是誰說（男人）都有興趣的」。

原PO提到，自己覺得丁字褲不僅性感也很方便，穿貼身一點的褲子都不會有痕跡，但男友好像不感興趣，問了也只回答還好，意料之外的發展讓她有點疑惑，這才想PO出來問問大家的意見，「真的有男生不喜歡丁字褲？」

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▲網友們認為，內褲款式不是重點，重點是屁股要練得夠好看。（示意圖／取自免費圖庫Pexel）

有趣的是，留言回覆的網友們也分成兩大派，一派和原PO站在同一邊，認同丁字褲穿起來很性感；但另一派認為，丁字褲是很性感，但穿一般內褲其實也沒有醜到哪裡去，「丁字褲說真的就還好啊」、「喜歡清純感，丁字褲太性感反而不喜歡」、「就有啊，到底是誰說（男人）都有興趣的」、「屁股好看穿阿嬤內褲都美」。

不過，就算男友沒興趣，女性覺得方便、舒適也是可以偶爾穿一下，但穿丁字褲其實也有一些注意事項，衛福部桃園醫院感染科主治醫師林宜君今年4月接受媒體採訪時曾提到，丁字褲的固定性包覆效果不好，走路比較容易把肛門口的大腸桿菌往前帶，進而造成尿道發炎，所以並不建議女性常穿，平時還是選擇棉質、吸濕排汗效果較好的內褲比較好。