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影／中壢小屁孩「餐廳踩椅子」被勸！媽惱羞狂罵店員　怒甩餐點嗆：不吃了

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記者柯沛辰／桃園報導

桃園中壢一間位在中原大學附近的麵店14日營業時，接待一對母子上門外帶餐店，但期間孩子穿鞋在店內亂跑，還踩在每張椅子上，引起店員注意。當時店員好心告知要注意安全，豈料母親一聽惱羞，不僅當場飆罵店員歧視、眼神有問題，還丟下餐點怒嗆「不吃了」，讓在場客人傻眼。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出2段影片，無奈表示「難道這就是傳説中的恐龍家長嗎！？放任自己小孩穿鞋子在麵店亂跑踩每張椅子，店員好意告知注意小孩安全恐龍媽咪就噴火了！」

▲▼中壢小屁孩「餐廳踩椅子」被勸！媽惱羞狂罵店員　怒甩餐點嗆：不吃了。（圖／爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

▲媽媽不滿孩子踩椅子遭制止，跟孩子說「店員歧視你耶」。（圖／爆怨公社）

影片中可以看到，母親不滿孩子遭店員制止，對著孩子說「他（店員）歧視你耶」，隨後將餐點丟到桌上，撂下一句「不吃了」，就匆匆要離開。店員見狀很無奈，也沒打算計較，豈料母親仍在店外嗆聲，讓店員忍不住上前理論。

店員解釋，剛剛男童亂踩椅子，他看母親無動於衷，又怕小朋友摔下來，才出言勸告，「我不是想跟妳吵架…」。但媽媽一聽惱羞，立刻回嗆：「我跟你說！小朋友我都有在看！我都有在看！他踩到你的椅子上，我跟你說對不起，但我現在是說你的眼神！你面無表情、嚼口香糖這樣子瞪人，難道這樣子你對嗎？」

▲▼中壢小屁孩「餐廳踩椅子」被勸！媽惱羞狂罵店員　怒甩餐點嗆：不吃了。（圖／爆怨公社）

▲媽媽在門口指了指招牌，嗆店家「記住」。（圖／爆怨公社）

店員聽完無語，當場向母子倆道歉，但媽媽繼續飆罵：「我買了一碗麵，你跟我道歉，可是我沒有感覺到你的誠意呀！你就完全的像那個…我不知道怎麼講…就是那個很病…完全面無表情耶！」

事後，店內其他人雖上前解圍，但誇張行徑已經被客人通通錄了下來。許多網友看完，紛紛留言表示，「媽媽你的身教很失敗」、「摔下來再怪店家嗎？無腦家長」、「只是面無表情也有錯，你是買碗麵又不是買整家店」、「這孩子真的很衰，沒有一個能正確教育他的媽媽」、「見笑轉生氣」、「我的小孩很乖ㄧ定是椅子帶壞他的⋯」掀起熱議。

▼媽媽指責店員面無表情，「難道這樣子你對嗎？」（圖／爆怨公社）

▲▼中壢小屁孩「餐廳踩椅子」被勸！媽惱羞狂罵店員　怒甩餐點嗆：不吃了。（圖／爆怨公社）

ET快訊
中壢小屁孩「餐廳踩椅子」被勸！媽罵店員怒甩餐點嗆：不吃了　影
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關鍵字：中壢,中原大學,桃園,麵店,家長,孩子

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