生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出國「先選遠的國家」她曝原因太中肯　一票認同：日本70歲再去

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝） 

▲想去哪個國家玩？（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都常出國旅遊，在年輕時，會優先去哪些國家呢？知名作家黃大米就在臉書上發文分享，她旅行會優先選擇較遠的國家，主要是因為她擔心年紀更大了，就無法搭長途飛機、體力不好，所以她才會先選擇去比較遠的地方旅遊。貼文曝光後，許多網友也表達認同。

出國旅行，優先選擇較遠的國家

黃大米在臉書粉專上發文表示，不知道大家有沒有發現，她在旅行上，會優先選擇比較遠的國家，像是埃及、南美、南非等，因為她擔心自己年紀更大了之後，就沒辦法搭長途的飛機，而且屆時若體力沒這麼好了，就會玩得不盡興。

黃大米也說，當然還有一部分原因，是考慮到經濟，因為越遠的國家，漲價越來越多，為了不要讓日後荷包失血更多，她便趁現在先跑一些比較遠的國家，這應該也算另類的省錢。

黃大米也建議，如果有比較想要去的國家，記得早點去，尤其旅行的團費真的飆漲得很驚人，但如果本身就擅長找便宜的機票，就另當別論了。

一票網友有同感，也都先去遠的國家

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我的想法跟大米一樣，所以東南亞的國家放在我的退休清單」、「我也是這麼想，十幾年前去了南非」、「趁腳力、體力還行，得先往遠方的國度前進，日本、韓國、東南亞地區70歲再去有無妨」、「認同！我也是跟你一樣現在都是先跑遠的！除了體力，還有一點就是在年輕的時候多拍一些美照，不然年紀大了再怎麼拍就是老」、「與你同感，年輕時飛遠程年齡大了飛短程，年輕時座位選靠窗，年紀大了選靠走道」。

出國旅遊黃大米

