花蓮「柚二代」被吸血式PUA榨乾　家產被奪打4份工養小孩

受害人阿國（化名）在黃玟偉的精神控制下拿父親的房子去抵押貸款，他如今身上背大筆負債，只能不斷工作以還款。（圖／黃耀徵攝）

▲受害人阿國（化名）在黃玟偉的精神控制下拿父親的房子去抵押貸款，他如今身上背大筆負債，只能不斷工作以還款。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

花蓮縣瑞穗鄉偉欣農產行老闆黃玟偉遭控連環詐騙，受害者高達10多人，金額則從數萬到上百萬元不等，「柚二代」阿國（化名）更在其長年PUA（精神控制）下幾乎傾家蕩產，還用父親留下的房子貸款，再將錢拿給黃玟偉，如今要打4份工才能養活3孩子和償還貸款，被害人則紛紛提出告訴，希望別讓黃玟偉逍遙法外。

據了解，黃玟偉是瑞穗鄉富興村當地人，因有盤商夢想， 在2022年10月創立偉欣農產行，而他外表忠厚老實，私底下卻開銷龐大，導致出現經濟破口，而他在無錢花用下，竟決定將平時與自己合作的農民當肥羊狠宰。

富興村創造土鳳梨傳奇，黃玟偉卻看上當地農民樸實單純而實施詐術，連第三代鳳梨農楊弘基也是被害人。（圖／黃耀徵攝）

▲富興村創造土鳳梨傳奇，黃玟偉卻看上當地農民樸實單純而實施詐術，連第三代鳳梨農楊弘基也是被害人。

「原本跟他也沒有很熟，但他真的很會盧，還會恐嚇拿西瓜刀威脅。」阿國回憶，他父親柚園的規模高達數甲，每年收入約300萬元，一家人不算大富大貴，但也能吃穿不愁，直到2023年父親因病驟逝，他一時間頓失主心骨，黃玟瑋便在此時趁虛而入。

阿國提到，黃玟偉起初是來跟他買柚子，他當時想這是最後一年經營果園，全部出完應還有5、60萬元，收了2萬元訂金後便開始陸續出貨，黃玟偉卻遲遲未付剩餘貨款，眼見手中的水果和錢越來越少，他只能另謀出路，找上台東另一名盤商說好要出貨。

「他就一直恐嚇我，說對方要來找我，還拿西瓜刀威脅我付違約金。」阿國說，黃玟偉得知他將柚子賣去台東後怒不可遏，揚言稱台東盤商得知真相後同樣心生不滿，將對他不利，更以此為由索討10萬元違約金，阿國夫妻在驚懼交加下只好借貸支付。

黃玟瑋發現阿國個性樸實後食髓知味，各種死纏爛打向阿國借款，甚至還威脅恐嚇逼著阿國拿父親的房子去銀行貸款50萬元，黃則拿走其中的37萬元，並賣掉阿國父親留下的2台農用搬運車，甚至要求他貸款買2台洗果機，而阿國因貨款還在黃玟偉手上而不敢反抗，卻因此越陷越深，甚至傾家蕩產。

「他那時候的狀態，真的就跟中邪一樣。」阿國友人回憶，當時阿國在長期的精神壓力下身心俱疲，對黃玟瑋幾乎言聽計從，甚至是「叫他往東不敢往西」的程度，黃玟偉還將他當作廉價勞動力壓榨，直到黃因積欠大筆債務跑路，阿國才得以倖免，但父親留下的房子也因抵押設定而遭拍賣，阿國只能帶著妻子和3兒女租屋。

黃玟偉如今疑似離開花蓮，到南台灣繼續行騙，被害人們則忍無可忍，決定公布其惡行。（圖／翻攝臉書）

▲黃玟偉如今疑似離開花蓮，到南台灣繼續行騙，被害人們則忍無可忍，決定公布其惡行。

阿國無奈表示，他身上背著因黃玟偉而欠下的貸款，如今只能連軸轉同時兼任4份工才能養得起孩子，甚至已經30多天沒有休息，就怕稍一鬆懈就會被錢壓垮，而多位受害者如今已站出來提出告訴，希望別讓黃玟偉逍遙法外。

對此，黃玟偉表示，相關人士於網路散布之指控，內容已涉及不實誹謗，當事人已依法提起告訴並進入司法程序，他在案件審理期間，接受任何採訪或提供說明；如有未經查證之報導，將依法保留一切追訴權利。

