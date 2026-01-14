　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他怒轟「北捷這2站」轉乘太崩潰！大票人炸裂：走到懷疑人生

通勤族抱怨南京復興站跟景安站，轉車路程太長。（圖／翻攝Google Maps）

▲通勤族抱怨南京復興站跟景安站，轉車路程太長。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

台北捷運網絡四通八達，是許多學生與上班族每日通勤的主要交通工具，不過，近來卻有網友在社群平台Threads上發文，直言部分車站轉乘設計不合理，怒批「到底是誰建造了南京復興跟景安這兩站？」引發大批網友共鳴，紛紛點名數個「走到懷疑人生」的車站。

原PO表示，雖然自己對台北捷運已相當熟悉，但仍無法理解「到底是誰建造了南京復興跟景安這兩站？」該文曝光後，立即引發討論，網友指出「南京復興綠線到文湖可以走一輩子」、「我覺得只要是雙線其中一條是棕線的站都有夠靠北」、「景安（黃橘）、南京復興（綠棕）、新埔民生（黃藍）、板橋（黃藍）、臺北（機捷）五大純搞人捷運站」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友附和指出，南京復興站雖為綠線與棕線交會，卻因文湖線位於高架、松山新店線在地下，轉乘時須上下樓梯、穿越長廊，堪稱最「耐走」的轉乘站之一。網友紛紛表示，「可以當日常健走訓練地點」、「上禮拜睡過站，只好在景安轉乘，我發現轉乘的時間長到我有時間在裡面當觀光客」、「景安設計真的糟透，轉乘垂直距離遠，還只能做單一出口，然後唯一出口的人行道又超窄，超窄的人行道上還有公車站」，批評交通接駁與步行動線設計未盡完善。

然而，還有不少網友認為其他車站更麻煩，「環狀線的車站轉乘才是爆爛」、「板橋的捷運跟環狀線之間的距離，走到我懷疑人生」、「板橋藍線vs黃線，超遠！」、「那你有從新埔走到新埔民生嗎？ 還要風吹雨淋，所以景安站算好的了」、「我有一次板橋要轉乘環狀線，走一走我就去逛大遠百了」。

此外，台北車站作為交通樞紐，動線複雜程度也備受討論，有人指出：「是不是沒想過機場捷運，不管是北門還是北車都超遠」、「每次去北車都在走迷宮」，直言即使指標清楚，但步行距離仍然過長，容易讓不熟悉路線的乘客感到困惑。

延伸閱讀
惡騙宰農民2／吸血式PUA榨乾花蓮「柚二代」　他家產被奪打4份工養小孩
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」　觀光局要查了

快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

周杰倫參戰澳網「國籍寫中國」沒人敢出征！陳沂酸：兩岸和平大使

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」　觀光局要查了

快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

周杰倫參戰澳網「國籍寫中國」沒人敢出征！陳沂酸：兩岸和平大使

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

【國道暴走】休旅車失控迴轉撞護欄！ 後車載舅媽骨灰驚呼：有保佑

生活熱門新聞

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

1個半月「新人只上7天班」太荒謬！老闆無法資遣

路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」　雄女神回

急凍4天！　下波挑戰寒流

高鐵公司總獎金7個月創新高　年終3.4個月2/6發放

快訊／今晨5℃！　洛鞍颱風最快明生成

下波再戰寒流　濕→乾冷很長時間

購車族等等！台美談判傳「進口車關稅降到0％」

快訊／11縣市低溫特報！急凍跌破10度

專挑已婚富商問「想玩嗎？」律師：吃相難看

每到下午3點「特別想吃甜點！」　醫揭2警訊：不是嘴饞

出國「先選遠的國家」她曝原因　一票認同

更多熱門

相關新聞

4星座「神秘磁場」高頻爆發

4星座「神秘磁場」高頻爆發

塔羅牌老師艾菲爾透露，時序步入1月中旬，宇宙能量正從務實的規劃轉向神秘的感官探索，隨著星象中水元素能量擴張，空氣中仿佛流動著難以言喻的電磁波，本週特定星座的個人磁場將迎來高頻爆發，魅力將化作無形的通行證，在複雜的人際博弈中不戰而屈人之兵，同時吸引著所有美好的人事物自動校準。

問世16年後爆紅！這款iPhone收購價「狂飆60倍」

問世16年後爆紅！這款iPhone收購價「狂飆60倍」

失控野象釀22死　政府發布警戒令

失控野象釀22死　政府發布警戒令

北捷女失控點火：笑我的人道歉！　警緊急壓制

北捷女失控點火：笑我的人道歉！　警緊急壓制

揭秘5大類「堵塞系」食物

揭秘5大類「堵塞系」食物

關鍵字：

Threads北捷南京復興景安站周刊王

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面