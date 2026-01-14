他怒轟「北捷這2站」轉乘太崩潰！大票人炸裂：走到懷疑人生

▲通勤族抱怨南京復興站跟景安站，轉車路程太長。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

台北捷運網絡四通八達，是許多學生與上班族每日通勤的主要交通工具，不過，近來卻有網友在社群平台Threads上發文，直言部分車站轉乘設計不合理，怒批「到底是誰建造了南京復興跟景安這兩站？」引發大批網友共鳴，紛紛點名數個「走到懷疑人生」的車站。

原PO表示，雖然自己對台北捷運已相當熟悉，但仍無法理解「到底是誰建造了南京復興跟景安這兩站？」該文曝光後，立即引發討論，網友指出「南京復興綠線到文湖可以走一輩子」、「我覺得只要是雙線其中一條是棕線的站都有夠靠北」、「景安（黃橘）、南京復興（綠棕）、新埔民生（黃藍）、板橋（黃藍）、臺北（機捷）五大純搞人捷運站」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友附和指出，南京復興站雖為綠線與棕線交會，卻因文湖線位於高架、松山新店線在地下，轉乘時須上下樓梯、穿越長廊，堪稱最「耐走」的轉乘站之一。網友紛紛表示，「可以當日常健走訓練地點」、「上禮拜睡過站，只好在景安轉乘，我發現轉乘的時間長到我有時間在裡面當觀光客」、「景安設計真的糟透，轉乘垂直距離遠，還只能做單一出口，然後唯一出口的人行道又超窄，超窄的人行道上還有公車站」，批評交通接駁與步行動線設計未盡完善。

然而，還有不少網友認為其他車站更麻煩，「環狀線的車站轉乘才是爆爛」、「板橋的捷運跟環狀線之間的距離，走到我懷疑人生」、「板橋藍線vs黃線，超遠！」、「那你有從新埔走到新埔民生嗎？ 還要風吹雨淋，所以景安站算好的了」、「我有一次板橋要轉乘環狀線，走一走我就去逛大遠百了」。

此外，台北車站作為交通樞紐，動線複雜程度也備受討論，有人指出：「是不是沒想過機場捷運，不管是北門還是北車都超遠」、「每次去北車都在走迷宮」，直言即使指標清楚，但步行距離仍然過長，容易讓不熟悉路線的乘客感到困惑。

延伸閱讀

▸ 惡騙宰農民2／吸血式PUA榨乾花蓮「柚二代」 他家產被奪打4份工養小孩

▸ 獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開

▸ 原始連結