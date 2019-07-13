從小最疼她！阿公夢裡「臉浮水面」...墓地一看變蔭屍　連4次託夢都成真了

▲外公年輕時的帥照（左）。（圖／鄭茵授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

家住台北的鄭茵，從小由外公外婆養大，爺孫倆的感情也格外深厚，21歲那年，外公在睡夢中安詳離世，此後每當家裡發生變故，阿公總會託夢給她，猶如預告一般，起初現實與夢境吻合後，她總會背脊發涼，但後來逐漸習慣，同時體悟到，人總會有壽終正寢的那天，就算知道對方會走，也無力改變什麼。

鄭茵從小自閉，直到5歲那年才開口說話，因此「爹不疼，娘不愛」，而她也一直與外公外婆生活著，「母親有5個手足，最小的才大我6歲，爺奶就把我當最小的女兒照顧，加上阿姨們對我的愛護，我的童年衣食無缺，一直是幸福快樂的，而外公總是特別疼惜我，就連阿姨們都很吃味。」

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▲她和阿公阿嬤唯一的全家福照，這也是她一輩子最大的遺憾。（圖／鄭茵授權提供）

沒想到，鄭茵21歲生下大兒子的3個月後，外公就在睡夢中去世，心裡雖然萬般不捨，但她總是告訴自己，「外公是福報深厚，提早去佛祖身邊修行了」。在外公還沒出殯前，第一個就託夢給她，說還有未辦的事，而家人們原先半信半疑，直到母親提議擲銅板，加上舅舅連擲了6次，才終於相信她所言。

鄭茵向《ETtoday新聞雲》記者表示，後來外公又託夢了，夢境中彷彿棺材裡裝了監視器一般，她看到了外公的屍身，只有臉浮在水面上，其餘都浸泡在黃泥水裡，「重點是，外公出殯那天，家人聽師父說，那天正沖我，不讓我參與喪禮，所以我根本不知道外公的墓地在哪，更不知道泥土是黃色的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／新北市民政局提供）

這個夢讓她很不安，隔天立刻找了阿姨們，特地到外公墓地一趟，「結果祂的墓地有一半浸在水裡，因位處山腰，如果外公沒託夢，也沒人會想到祂成了蔭屍。」

往後，鄭茵又神奇地夢見外公3次，頭一次是老人家帶著某位親戚來到她夢中，對方全程低頭、不發一語，外公則說，「我來帶他去的」，而她還來不及問些什麼時，就猛然清醒，「原本不以為意的我，在夢境後的第3天，聽到阿姨說某個親戚過世的消息，當時我背脊突然涼了一下，那親戚不就是外公帶來我夢中的人嗎？」

至於第2個親戚、第3個親戚，外公同樣像預告般，帶來到她的夢境，告訴鄭茵他們即將進入幽冥界，「當外公託夢第2次，我隔天趕緊告訴阿姨，請她快點去提醒那親戚的家人，但對方已經在加護，醫生也束手無策，而我日後似乎也漸漸習慣了，外公的這種預告方式。」

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