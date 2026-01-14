購車等等！台美談判傳「進口車關稅降到0％」　產業人士：看看別人

▲美製進口車關稅外傳將調降成0%。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

買車再等等！紐約時報報導，台美關稅敲定15%，與日本和韓國持平，而各界最關心的美國車進口關稅部分，媒體引述產業消息人士說法指出，可能從17.5%一口氣降至0%，並觀察日、韓、加拿大、墨西哥等美國等進口稅率落點，屆時台灣可能也不例外。

根據《自由時報》報導，產業消息人士分析，我國進口美製車關稅稅率「很高機率」將由現行17.5%調降至0%。若要換取汽車零組件輸美關稅條件更具競爭力（不高於日韓的15%），我方可能得移除美規車限額、比照歐規車進行安審，並以大幅下調美製車進口關稅作為交換籌碼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該人士直言，觀察許多美國貿易夥伴國對美製車的進口關稅是0%，反觀台灣該拿出什麼條件談到0%以上的稅率，「看看別人，想想自己」。

最後，該人士表示，未來一旦美製車稅率大降，非美系車商恐需降價應戰、本土車廠也將承壓，部分車廠已向經濟部反映，希望研議過渡期輔導措施，例如降低關鍵零組件進口稅率與提供智慧轉型補助。

經長設底線：不樂見「零關稅」

經濟部長龔明鑫去（2025）年指出，美國製汽車關稅議題確實已納入談判，方向是關稅會下降沒錯，但強調底線是不希望實施零關稅。