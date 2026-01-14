　
    • 　
>
混血女模專挑已婚富商問「想玩嗎？」律師揭小三手法：吃相難看

▲▼ 。（圖／翻攝自趙文安IG）

▲趙文安。（圖／翻攝自趙文安IG）

記者施怡妏／綜合報導

台北社交圈的貴婦爆料，混血女模趙文安不只私訊富商老公聊騷，言語間極盡挑逗氛圍，且還是獵男慣犯，連閨蜜男友也沒放過。對此，女人大律師李怡貞表示，社會上越來越多女性專挑「已婚富商」，並直言這樣的行為「吃相難看」，即便是外貌普通的女性，只要積極一點就有機會，「私底下勾得更費力」。

李怡貞臉怒轟「勾有錢人夫」：吃相難看

女人大律師李怡貞在臉書發文，觀察到一個社會現象，越來越多執意睡老闆、睡人夫的沒實力賣肉女性，吃相都超級難看，遇到每個都問「想玩嗎？」她傻眼表示，「都幾歲了，出社會還到處問別人老公要不要玩？玩什麼屁啊玩？」「想靠這種爛招紅的我一律成全」。

她指出，有些女生即使外貌不出眾，只要「不要臉、夠努力」，私底下勾得更積極，「通常自己覺得被家庭摧殘的男人，通常都很難抵擋妹子的誘惑。」

出事才裝可憐？李怡貞：風頭過了繼續勾

她坦言，這類的女生看多了，等到出事了才說自己精神異常，出面道歉，但等到出風頭過了仍繼續勾搭，「最好笑的是，通常就是明明就是想當，還在在那邊裝心口不一，越來越發現，這種不要臉敢吃就搶的社會現象越來越普遍。」

李怡貞最後呼籲貴婦太太們多多留意，「但是通常這種都會去一直『改裝』、改名、也注意不了。」

▲李怡貞回應外界質疑。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

根據貴婦提供的對話截圖，趙文安的訊息內容極具挑逗性，直白地對富商說「你本人很可愛」、「我的菜嘻嘻」、「改天約」等示好字眼，還提醒男方要「刪對話」，也就是她根本就知道自己的行徑極度容易引起紛擾，還明知故犯。貴婦發現這段對話之後超傻眼，痛斥趙文安就是雙面人「這個女生上一秒還在跟我打招呼耶！」

更誇張的是，趙文安後續的訊息更是讓貴婦邊看邊發抖，她在跟富商說完改天約後，又追問「還是你想玩嗎？」「可以幫你」等。

01/12 全台詐欺最新數據

苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市

