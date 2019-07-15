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一起救石虎！友善生態給付上路　社區巡守棲地每年獎勵6萬

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▲▼ 石虎保育 。（圖／農委會提供）

▲石虎頻傳遭路殺 。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

瀕臨絕種野生動物石虎頻傳路殺案件，為希望農民或地主能善盡保育之責，林務局7月1日核定《友善石虎生態服務給付試辦方案》， 在石虎熱點苗栗通霄、南投中寮試辦，只要是友善石虎農地，每公頃可獲2萬元獎勵金， 社區成立巡守隊巡守石虎棲地，每年可獲6萬元。

林務局指出，目前石虎的保育狀況亟需鼓勵在地居民支持，今年7月開始先針對苗栗與南投試辦友善石虎生態服務給付，祭出3大試辦措施，包括友善農地、社區巡守和家禽危害通報。友善石虎農地的給付條件為「單一土地面積1分地以上，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出範圍」，每公頃核發2萬元獎勵；配合縣府架設自動相機監測並在3個月內拍攝到石虎出沒，每個案區域再核發1萬元獎勵金，每年申請1次為限。

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▲▼石虎。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲林務局強調，石虎是典型的里山動物，生活在人類聚落周遭。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

巡守部分，社區團體成立巡守隊巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年核發6萬元獎勵金；若巡守範圍內架設自動相機，3個月內拍到石虎影像，再發給10萬元獎勵金，同樣每年1次為限。

▲▼石虎。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲社區成立巡守隊巡守石虎棲地，每年可獲6萬元獎勵金。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

通報家禽危害部分，放養家禽場域若疑似石虎入侵危害家禽，不傷害石虎生命且立即通報縣府處理，經縣府勘查有危害事證，先發給3千元獎勵金；若配合監測並在3個月內拍攝到石虎，再核發1萬元獎勵，每個場域以1次為限。

▲▼石虎。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲林務局希望地主別大規模開發土地，以免僅存的棲地逐漸消失。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

林務局強調，石虎是典型的里山動物，生活在人類聚落周遭、多為私有地的淺山環境中。然而包含石虎在內，台灣有約55%的保育類野生動物同樣都棲息於海拔1000公尺以下，淺山、平原的私有農地或林地，政府基於財政與對人民財產權的保障，不可能大範圍地將這些私有地劃設為保護區。

林務局表示，對於這些出現瀕危野生動物棲息的私有地，希望農民或地主能善盡保育之責，別大規模開發土地、並維護好環境，以免僅存的棲地逐漸消失。

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關鍵字：瀕臨絕種,野生動物,石虎,保育,林務局,苗栗,通霄,南投,中寮,獎勵金,友善石虎

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