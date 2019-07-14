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阿扁簽書會成了歌友會　開唱「少年台灣」「雙人枕頭」超嗨

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記者李忠憲／彰化報導

前總統陳水扁14日到彰化台灣玻璃博物館辦簽書會，阿扁看似心情很好，還沒簽書就跟支持民眾熱情合唱「雙人枕頭」等多首歌曲，儼然成為「歌友會」，300本新書「堅持」都一一簽下名字，絲毫沒有手抖。台明將企業董事長林肇睢表示，阿扁舊地重遊，將再一起合影留念。

▲▼陳水扁到彰化台玻館辦簽書會。（圖／民眾提供）

▲陳水扁到彰化台玻館辦簽書會，會錢就開唱多首歌。（圖／民眾提供）

14日上午10點，前總統陳水扁到彰濱工業區參觀台灣玻璃館、玻璃廟，並舉行新書「堅持」簽書會，時間還沒到，就有許多扁友會及扁迷熱情民眾排隊等候。縣議員江熊一楓、福興鄉長蔣煙燈、福興鄉代表鄧厚根、前鹿港鎮長黃振彥、前立委江昭儀、前立委黃文玲、民進黨彰化縣黨部執行長黃雪梨、前鹿港鎮代潘順良也到場向陳水扁致意。

▲▼陳水扁到彰化台玻館辦簽書會。（圖／民眾提供）

▲▼陳水扁到彰化台玻館辦簽書會。（圖／民眾提供）

▲▼陳水扁到彰化台玻館辦簽書會。（圖／民眾提供）

▲▼民眾帶來多瓶超過20年的扁珍紀念酒，請阿扁簽名。（圖／民眾提供）

▲▼陳水扁到彰化台玻館辦簽書會。（圖／民眾提供）

陳水扁到場後看似心情愉悅，還沒簽書，就拿起麥克風與熱情民眾開唱「雙人枕頭」、「春天的花蕊」及「少年台灣」3首歌曲。他也認真的接下民眾遞給他的新書，在上面簽名，並與民眾合影，300本書很快就簽完，更有黃姓民眾帶來多瓶珍藏20年以上的扁珍紀念酒，給他簽名，阿扁也都沒有抖手的情況發生。

陳水扁也在簽書會前，先到玻璃廟參拜，並獲得燈藝薪傳獎得主吳敦厚兒子吳怡德，贈送「台灣之子、平民總統」的燈籠給給阿扁，讓阿扁笑開懷。

台明將董事長林肇睢也全程為陳水扁導覽台玻館，他表示，阿扁之前已來過2次，今天是重遊舊地，以前2人曾在台灣島嶼玻璃藝品前合照，今天會再重拍一張留念。

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關鍵字：陳水扁,阿扁,彰化,簽書會,台玻館,歌友會

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