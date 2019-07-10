電車線斷落、機車故障卡住！　台鐵二水=田中單線雙向行車

▲目前台鐵彰化到員林路段恢復正常行駛。
記者胡順惠／台北報導
台鐵12時40分，從彰化二水到田中間西正線站間電車線無電斷落，13時16分經2194次司機員回報，二水到田中暫時以東正線單線雙向行車，電力維修車9501次則已從彰化站出發前往現場搶修，受阻車站包含二水、田中。
另外，13時08分7201次貨物列車行駛至花壇=員林間東正線，因機車故障請求救援，花壇=員林間暫以西正線單線雙向行車，受阻車站包含彰化、花壇、大村、員林等站，目前已恢復正常，列車將有延誤。
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▲目前台鐵彰化到員林路段恢復正常行駛。
記者胡順惠／台北報導
台鐵12時40分，從彰化二水到田中間西正線站間電車線無電斷落，13時16分經2194次司機員回報，二水到田中暫時以東正線單線雙向行車，電力維修車9501次則已從彰化站出發前往現場搶修，受阻車站包含二水、田中。
另外，13時08分7201次貨物列車行駛至花壇=員林間東正線，因機車故障請求救援，花壇=員林間暫以西正線單線雙向行車，受阻車站包含彰化、花壇、大村、員林等站，目前已恢復正常，列車將有延誤。
關鍵字：台鐵,電車線,無電,二水,田中,彰化,花壇,大村,員林
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