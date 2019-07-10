電車線斷落、機車故障卡住！　台鐵二水=田中單線雙向行車

一名女網友日前搭乘台鐵，看到眼前一幕，忍不住火大拍下照片PO上網。只見在她左邊前2排位置上有一名乘客，對方不僅將椅子整個往後靠，還爽躺在座椅上，並將一雙腳抬高，把腳踝放在前面位置上方，重點是前方坐位有其他乘客。看到這樣的抬腳行為後，其他人相當傻眼，「好沒水準」、「我看了也衝動了。」