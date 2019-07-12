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2寶媽爽偷吃！閨蜜吵架怒PO床照「漂亮美女爽嗎」　好姊妹撕破臉

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲閨蜜吵架吵不過，竟將對方被抓姦的照片PO上她臉書。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

閨蜜感情也可能生變！黃姓女子與溫姓女子是感情相當要好的閨蜜，但去年2人在臉書起爭執，黃女竟將溫女前夫日前抓她姦的照片直接貼到溫女臉書，還註明「漂亮美女爽嗎？」影射行為不檢。台中高分院審結，黃女雖後悔稱「沒想到一個吵架會帶來那麼麻煩的事情 」；但法官認為「出軌是私德，無關公益」，仍維持原判，依加重誹謗罪判黃女拘役15日，不得上訴。

判決書指出，溫女已婚，與廖姓丈夫育有2名子女，黃女則與溫女是閨蜜。2018年9月間，黃女跟溫女在臉書上吵架，黃女心生不滿，竟將溫女日前遭丈夫抓姦、與陌生男子同床擁抱的照片PO上溫女臉書，並說「漂亮美女爽嗎？」等語，溫女發現後立刻報警提告。

溫女前夫廖姓男子證稱，當時是捉姦在床，拍照片存證，且當日就辦離婚登記；因溫女事後向她鄭姓女友人訴苦，痛批前夫，鄭女為查證才透過臉書問他，廖男才傳照片給鄭女取信，事後鄭女又流出照片給黃女，「閨蜜私房事」才因此曝光流傳。

黃女法庭上喊冤稱，是因為溫女先辱罵，她才會反擊張貼照片、文字，沒有要傷害溫女的意思。但一審法官認為，即使外遇或出軌言論是真實，但也僅屬於私人道德問題，而與一般公共利益無關，最後依加重誹謗罪判15日拘役。

黃女不服上訴台中高分院，她向法官求情並稱，她很抱歉，這個案件給她一個教訓，但她很肯定沒意思傷害、妨害對方，沒要毀謗對方，「沒想到一個吵架會帶來那麼麻煩的事情」，謝謝法官處罰她。她覺得好委屈，被對方先開罵，她又被告，還被要36萬元和解今，如今刑事也宣判，她損失精神、心情，「一月份被扣錢因為請假，快沒工作了！」希望法官們、國家可以給她平靜的保護。

但法官認為，全案事證明確，一審判決尚屬妥適，駁回黃女上訴。

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