衝民調！ 　藍營人士證實：郭台銘13日確定到彰化

▲國民黨總統參選人郭台銘將於13日到彰化。（圖／資料照片）

記者唐詠絮／彰化報導

終於要到彰化！國民黨初選民調將於15日公布，總統參選人郭台銘全台走透透，就是獨漏六都以外的大縣彰化，讓藍營支持者大失所望，終於有好消息傳出，確定將於13日到彰化縣停留8小時，到菜市場與婆婆媽媽搏感情，也與企業界人士交流，其中到訪6個行程，也會到台灣獨有的鹿港玻璃媽祖廟參拜。

▲國民黨總統參選人郭台銘13日到玻璃媽祖廟參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

雖然郭台銘到訪彰化的行程尚未公開，但彰化支持郭的人士，早就安排好拜訪彰化的行程，此行也得到藍營相關人士的證實掌握，最後終於敲定13日進入彰化進行關懷民情之行。

早上8點到彰化市三民市場，跟攤商、婆媽握手博感情；接著再到彰化市慈生教養院，關懷院童；中午到秀水馬興社區與長者共餐；下午1時30分再到玻璃廟參拜，並參觀台灣玻璃館；隨後到脊髓損傷協會關懷身障朋友；最後到員林與地方民代、社團、企業人士交流。

▲國民黨總統參選人郭台銘將於13日到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據藍營人士指出，有聽說13日韓國瑜也將到訪彰化，至於確切的行程時間目前都還無法得知，到時候會不會上演一齣郭韓相會，真的很令彰化人期待。

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