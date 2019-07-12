陳水扁14日到台玻館舉辦簽書會　彰化扁友會200人將到場送暖

▲陳水扁14日將到彰化台玻館舉辦簽書會。（圖／翻攝自臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」）

記者唐詠絮／彰化報導

高院12日更審判決前總統馬英九被控洩密案無罪，引起彰化前扁友會長江昭儀的不滿，認為司法判決，對前總統陳水扁非常不公平更不合理，籲請總統蔡英文應該要特赦阿扁，因此也透露14日上午10點陳水扁將到台玻館舉辦簽書會，江也會與縣內將近200名挺陳水扁的地方人士，到台玻館要給阿扁送上最大的溫暖。

前立法委員江昭儀指出，陳水扁敲定彰化從台玻館出發舉辦簽書會，身為前扁友會長一定要相挺，尤其看到前總統馬英九被控洩密案無罪，他更是覺得非常不合理，並認為不應該如此造成族群對立，希望總統蔡英文聽到他的建言，趕緊特赦前總統陳水扁。

▲陳水扁14日將到彰化台玻館舉辦簽書會參觀玻璃媽祖廟。（圖／記者唐詠絮攝）

由於13日國民黨總統參選人郭台銘也有安排到台玻館，同時到玻璃媽祖廟接地氣，14日陳水扁也要到，台玻館一時間成為藍綠必到之處，台玻館林肇錐說，前總統陳水扁是在1個月前就打電話，要以台玻館為彰化簽書會的起點，他個人非常歡迎，當天陳水扁將搭高鐵，也會派人到高鐵站接人。

林肇錐說，陳水扁10點到台玻館，11時舉行簽書會，中午與支持者一起用餐，下午1時許離開；而郭台銘則是在2天前透過前縣長卓伯源敲定行程，而韓國瑜近期也將到台玻館，只要是愛台灣，用心支持台灣的進步，不論黨派他都會全力支持。

【其他新聞】

►10顆雞蛋換不到1碗陽春麵 彰化蛋價大崩盤1斤40元→20元

►影／他涼亭輕生...竹科旁今晚送肉粽！路線曝「金山街→竹中方向」生人迴避