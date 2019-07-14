7旬翁開30年老車去灌氣！N檔變R檔「連2錯」　倒著爆衝撞毀11車

▲老翁誤將N檔打成R檔，倒車衝入民宅還毀11車。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

七旬張姓老翁13日開著30年老車，前往輪胎行灌氣，但停車時疑似誤將N檔打成R檔，還錯將油門當成煞車猛踩，整部車「倒著衝出街頭」，險些撞上前方機車騎士，最後撞進民宅才停下，一共撞毀11輛汽機車，所幸無人受傷。警方表示，年者長開車反應較慢，操作時務必更加小心謹慎，

72歲張老先生13日下午開著自己的車齡已有30年的國產老車，發現愛車輪胎疑似沒氣，前往西屯區成都路附近的一家汽車修配廠，請師傅幫忙灌氣。

「往前！好！打N檔！」師傅熟練地指示將車停放適當位置，張翁將車開到指定位置後將排檔打N檔，卻疑似誤打成R檔，接著又誤將煞車踩成油門，結果連車帶人「倒退嚕」往路上衝。只見有一名男子騎著機車才剛經過修配廠，張翁的車就衝出在後方追趕，但騎士似乎沒發現，十分幸運。

▲騎士淡定地往前，不知老翁從後方衝來還擦撞路邊的車。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼老翁車後方嚴重凹陷，遭擦撞的汽機車也慘不忍睹。（圖／記者李忠憲翻攝）

張翁的車則當街使出「大外割」，將停放路邊的汽機車，不是擦撞就是撞倒，最後還撞進數十公尺外的民宅，將民宅的車及屋內財物撞壞，現場民眾聽到巨大撞擊聲，出來一看發現竟然有車衝撞民宅，立刻報警。

警方到場後發現，現場共11輛汽機車遭張翁的車毀損，幸好都無人受傷，張翁經酒測也確認沒有酒駕，初步認定應是操作不當導致。

第六分局表示，將協助張翁與其他車主，先行調解，若有人要提告也會依法辦理。

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