朱立倫行腳彰化吃「總統扁食」：全黨一定要團結

▲朱立倫南下到彰化拜會議長、地方人士，更到二林品嚐「總統扁食」。（圖／朱立倫辦公室提供）



記者陳玉／彰化報導

國民黨總統初選民調7日開跑，前新北市長朱立倫9日到彰化拜會彰化縣議長謝典林及參拜廟宇、品嚐知名小吃「總統扁食」、肉圓等，面對媒體提問「棄朱保郭」、「綠營灌票挺韓」等議題，朱回答，這2天都已完全澄清，沒有這回事，強調全黨要團結一致，一定會努力當最強、最適合的候選人。

朱立倫表示，「棄朱保郭」沒有這回事，這兩天已經完全澄清，目前是民調期間，我們全力以赴，等到下禮拜一結果出來之後，全黨能夠團結一致；而謝典林曾多次公開表態挺高雄市長韓國瑜選總統，朱今將前往拜會謝，媒體問到「是不是拔樁意味濃厚？」，朱笑說，大家都是好朋友，就像上次有來拜會縣長，這次來拜會議長，大家都是好朋友，希望大家最後能夠團結在一起。

朱立倫指出，初選過程中，知道綠營一定會操作，網路上甚至傳出洪耀南要灌票給韓國瑜，朱強調，最重要的是，希望所有選民、藍營選民及中間選民，都能夠堅定我們的意志，那我們一定努力當最適合的候選人。

另對是否擔心初選後，會冒出新的候選人？朱表示，國民黨不可在初選後，有任何的分裂，我們團結都不一定會贏，如果不團結，那就拱手讓人，一定要團結在一起。

對於前立法院長王金平提到「希望支持者連署支持他」，朱回答，明晚（10日）9點將會跟王一同直播，王一直是藍營非常重要的大老，非常尊敬他，相信王一定會跟黨團結在一起。記者再問，「與王一同直播是代表結盟嗎？」，朱說，王已跟郭、韓直播，上週受到王邀請，安排直播介紹好玩好吃的。