撫平南環路的月亮臉　王惠美：爭取前瞻基礎建設的經費

▲王惠美勘查南環路。（圖／彰化縣政府官網）

地方中心／彰化報導

彰化福興鄉南環路是彰鹿路通往彰化西南部沿海鄉鎮最重要道路。民眾反映南環路雖已完工7年，道路卻坑坑疤疤。彰化縣長王惠美11日前往福興鄉勘查南環路工程進度，另勘查福興鄉粿店巷道路，路面老舊破損並達到優先改善標準。她也歡迎全民督工，讓工程品質可以更好，並向中央爭取經費改善工程。

福興鄉長蔣煙燈表示，福興鄉南外環路長久以來這路況不好，常造成鄉親的車輛損壞，現在已經重新規劃並已發包動工。南環路原本屬福興鄉公所管理權責，縣府將納編為縣管鄉道彰206線，並向中央爭取「前瞻基礎建設-提升道路品質建設計畫」，核定補助經費約1.24億元辦理改善工程，以40公分低強度混凝土取代既有的路基底層，路面改善用10公分瀝青混凝土鋪面，預計於108年11月底完工。

王惠美說，南環路道路優先改善路段從員鹿路到彰鹿路，改善長度約4.3公里，包括路面鋪築、路基翻修、景觀植栽及號誌路燈共桿等。另外，員鹿路到台17線路段約1.7公里部分，縣府將持續爭取中央補助。

▲王惠美勘查南環路。（圖／彰化縣政府官網）

王惠美透露，很多議員村里長等地方民代都關心福興鄉南環路。她表示，已聽到大家的心聲，過去的路基沒那麼扎實，這次將它一併改善，南環路重要路口的路燈、號誌及路名牌等採共桿的方式，工程會較繁雜，待人孔蓋下地工程處理完成後，再鋪設路面。

王惠美另視察粿店巷道路改善工程，她指出，因為這幾天雨水較多，所有工程進度較慢，等天氣好時儘快處理，縣府也會用專業為民眾把關。