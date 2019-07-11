林鄭任內第3份「施政報告」公眾諮詢開始：會虛心聆聽市民聲音

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

香港「反送中」抗爭持續延燒，特首林鄭月娥近日宣布，10日起展開《施政報告》公眾諮詢。港媒指出，這是她任內第3份施政報告，林鄭也邀請民眾發表意見，使政府可集思廣益，制定符合大家需要的政策措施，團隊也會虛心聆聽廣大市民聲音。

香港政府昨（10）日公布，即日起展開2019年《施政報告》公眾諮詢，行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波將陸續與不同界別人士會面，聽取意見；市民也可透過施政報告網站、社交媒體、電郵、電話或傳真提交意見。

林鄭9日會見媒體時表示，提出施政新風氣，表示政府在制定政策的時候需要更審時度勢，反覆推敲，不應該以行政效率或者過分目標為本的態度進行，所以她已經要求各司長、局長重新審視他們具爭議性的政策措施，有需要的時候重新和市民商量，希望能夠爭取更大的社會共識或者支持，重建市民對政府的信任。

▼許多香港民眾自發性參與反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

不過林鄭所謂的「具爭議性政策措施」指的是什麼？港府消息人士對此表示，政府仍未有清單，要等到各政策局局長自己檢視才知道。他也說，政府提出的政策，很難是各方都歡迎、都接受的，若所有具爭議性政策都要重新審視，未來一年，根本沒有政策可以落實。

據悉，《香港特別行政區基本法》第64條要求香港政府「定期向立法會作施政報告」，所以1997年香港主權移交以後，香港行政長官依照舊例，在每年10月立法會復會時宣讀施政報告。