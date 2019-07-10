香港網友抵制...寶礦力秒撤廣告　TVB：討好示威者等同向暴力低頭

▲ 反送中七七遊行。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港「反送中」風波仍持續延燒，有示威者批評香港無綫電視（TVB）新聞報導偏頗「警方」，而發起抵制任何在TVB下廣告的廠商，其中就包含寶礦力水得。不過，網路上有流傳一張「寶礦力水得香港」與香港網友的對話截圖顯示，「我們上週已經做出了從TVB撤回廣告的決定，但需要兩週的時間。」對此，TVB發言人認為，寶礦力水得的做法等同對暴力低頭。

香港示威者因反對修訂《逃犯條例》，在網路上發起多項抵制運動，包括拒絕到支持修例的餐廳或機構消費，同時質疑香港無綫電視（TVB）的報導偏向警方，而發起抵制任何在TVB下廣告的廠商。

▲寶礦力水得。（圖／CFP）

據《環球時報》報導，寶礦力水得的製造商日本大塚製藥株式會社已證實，香港分公司撤回了對TVB的廣告，不過是自主開會討論決定，與總公司無關。此外，TVB發言人也表示，對寶礦力昨天發表的公開信感到遺憾，特別是有關該公司要全面檢討對無綫電視投放廣告的計劃，及促請無綫電視響應公眾關注的言論。

發言人指出，近期在香港發生之示威及衝突事件中，無綫電視新聞均實時以多角度畫面現場直播，讓觀眾第一時間了解現場實況；任何對無綫電視不恰當的打壓，均不會影響本台公正不偏、客觀持平的新聞報導原則。

▲寶礦力水得香港分公司與網友對話截圖。（圖／翻攝微博／環球網，下同）

針對「寶礦力水得撤銷廣告」一事，發言人強調，「他們的言論可能是希望爭取示威者的支持，但其做法等同對暴力低頭。法治是香港的基石，他們是正當做生意，合法營商不應受到干預，不應也不能對暴力低頭。」

寶礦力水得香港分公司自稱「負責進口事務」的工作人員表示，自己知道此事，但不了解發生的過程，也不方便進行回應。另一方面，大塚製藥日本本部負責公關事務的一位女士則指出，「撤回TVB廣告的決定是香港大塚製藥公司經過諸多討論，出於商業原因考慮做出，並不摻雜政治因素；此外，該決定完全由香港大塚製藥公司自行作出，日本本部未給予任何指示。」