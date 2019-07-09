何韻詩籲「聯合國人權理事會」開除中國　耿爽：癡心妄想、不自量力

▲何韻詩參加反送中。（圖／翻攝自何韻詩臉書）



大陸中心／綜合報導

香港歌手何韻詩8日出席聯合國人權理事會時，對「反送中」示威事件表達看法，並呼籲聯合國人權理事會將中國除名。對此，中國外交部發言人耿爽9日強調，「這是癡心妄想，怎麼可能呢？她有點不自量力。」

中國外交部例行記者會上有記者提問，何韻詩短短2分鐘的演講，中國代表兩度以「行使程序性動議」為由打斷她的發言，「北京是否不允許香港民間人士在國際場合發表不利於大陸立場的言論？」對此，首先耿爽指出，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人無權干預。

耿爽又稱，有關的非政府組織違反了聯合國憲章、聯合國人權理事會的規定，「在發言中挑戰『一個中國』原則，干涉中國內政和主權，汙衊中國的人權狀況」，中方堅決反對，並給予強烈譴責。

▲何韻詩演講遭中方代表打斷。（圖／翻攝自聯合國人權理事會影片）



最後，耿爽強調，香港回歸以來，一國兩制港人治港高度自治的方針得到切實貫徹和落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，事實有目共睹，「保持香港的繁榮和穩定不僅符合中國的利益，也符合世界各國的利益。」

此外，對於何韻詩要求「聯合國人權理事會將中國除名」一事，耿爽狠嗆，「這是癡心妄想，怎麼可能呢？她有點不自量力。」

何韻詩8日的演講中表示，「中國不計代價破壞香港民主自由，而在聯合國登記註冊『中英聯合聲明』已經遭到中國否認，香港政府被中國控制，一國兩制瀕臨死亡。」不過現場的中國代表，兩度以「行使程序性動議」來打斷何韻詩的發言，認為她的發言不符合「一個中國」原則並且違反聯合國憲章。

▼何韻詩參加反送中。（圖／翻攝自何韻詩臉書）

