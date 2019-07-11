香港立法會解除「紅色警示」　部分辦公室重啟運作「估修復費達2.3億」

▲香港立法會解除「紅色警示」。（圖／翻攝自香港電台）

記者朱世凱／綜合報導

香港民間人權陣線1日舉行「七一遊行」，不少示威者利用鐵製工具撞擊立法會的玻璃門口，立法會當時也發出歷年來首次的「紅色警示」，要求所有人員立即撤離。港媒指出，大樓今（11）日早上8點已經解除紅色警示，部分辦公室也重啟運作；不過仍有多數區域正在補修當中。有議員估計，大樓修復費至少要花港幣6000萬（約新台幣2.3億元）至7000萬元左右。

報導提到，立法會綜合大樓地下大堂及議會樓的會議設施，依舊暫停開放並進行整修工程；持有效通行證的綜合大樓使用者，可以使用公眾入口2及天橋入口進入大樓內。另外，所有綜合大樓導賞團及公眾服務（包括公共申訴辦事處、立法會圖書館、檔案館及兒童學習室）繼續暫停服務，開放時間會再擇期通知。

立法會主席梁君彥曾說，立法會大樓設施嚴重受損，10月前無法開會。立法會財務委員會主席陳健波則說，修復費用估計高達港幣6000萬（約新台幣2.3億元）至7000萬。自由黨黨魁兼立法會議員鍾國斌表示，經過這次衝擊後，政府面對的後遺症會很大，當局的行政管治在未來1、2年內恐怕不能前進。

▼立法會大樓的玻璃門被撞碎。（圖／美聯社）

據悉，「七一遊行」的示威者將立法會超過一半的玻璃門擊穿，所以警方在得到行管會主席的同意後發出了紅色警示，要求所有人士立即撤離大樓。依照香港立法會的警示機制，紅色警示的啟動機制有2種，分別是：

一、在圓鼓範圍內或立法會大樓附近爆發暴力衝突，對使用者安全構成即時威脅，秘書長會要求警方採取行動，維持立法會綜合大樓的公共秩序。

二、倘若正在舉行立法會會議，秘書長會立即通知立法會主席。立法會主席會決定應否暫停立法會會議，讓議員及綜合大樓其他使用者立即離開。

▼反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）