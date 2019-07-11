請求美國支持香港反送中！　黎智英：必須要有具體行動

▲黎智英希望美國能支持香港。（資料照／東森新聞）

大陸中心／綜合報導

壹傳媒集團創辦人黎智英近日與美國副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，談論有關修訂《逃犯條例》的最新發展情形。黎智英表示，美國應該支持香港的民主運動，而且必須有具體的行動，如此一來，將會給港人帶來很大的支持作用。

據《美國之音》報導，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）8日發出新聞稿表示，蓬佩奧將在華盛頓接見黎智英，此次兩人討論的內容包括香港逃犯條例發展，以及香港在「一國兩制」框架下的自治地位。隨後，黎智英又在昨（10）日與美國國家安全顧問波頓（John Bolton）會面，談及大陸及香港有關的議題。

香港特首林鄭月娥9日宣布，《逃犯條例》已壽終正寢。《美國之音》指出，黎智英針對此事表示，他不認為這是代表港人勝利，「即使特首撤回修法，或是下台表示負責，都還是個未知數，因為沒有普選，香港就不會享有民主與自由，而且會永遠面對中共壓制。」

▲九龍大遊行結束後，林鄭月娥出面宣布，《逃犯條例》已壽終正寢。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，大陸外交部駐香港特別行政區特派員公署得知後，透過發言人痛批黎智英，他是什麼人、一貫持什麼立場、在香港社會扮演著什麼樣的角色，美方心知肚明，「美政府高層在當前香港局勢的敏感時期，排著隊會見這麼一個人，別有用心，發出嚴重錯誤信號，我們對此表達強烈不滿和堅決反對」。