范琪斐：深藍老媽考慮投給蔡英文　「林鄭月娥是MVP」

政治中心／綜合報導

寰宇電視台主持人、資深駐美記者范琪斐10日晚間在臉書PO文表示，母親一向很藍，卻突然說出「考慮投給蔡英文」，讓她嚇了一跳，進一步追問才知道，原來「MVP是林鄭月娥」。不過，這篇文章一PO出，網友們的討論卻很兩極。

▲范琪斐的母親2020年總統大選想投給現任總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

范琪斐10日在臉書「范琪斐的美國時間」PO出一篇文章，內容提到，「一向很藍的老媽，今天突然說她考慮投給蔡英文」，由於先前自己專訪過蔡，還以為是這個原因導致母親改觀，進一步追問卻得到一句，「妳想太多，是因為香港！」

「蔡英文2020如果當選，林鄭月娥是MVP。」范琪斐也要求大家先別激動，之所以PO出這篇文章，只是想點出香港引渡條例修法，對台灣選民的影響遠遠超出她的預期。

▲網友調侃林鄭月娥根本是最強「助攻」。（圖／路透社）

這篇文章公開8小時，一共累積3390人按讚、260則留言。網友們的評論也很兩極，有人認同並留言表示，「我家深藍爸爸也是」、「錢慢慢賺就有，主權沒了，就什麼都沒了」、「難得開明的老人家，能做出這樣的決定，一定是想為台灣的年輕人守住一條生路」。

而另一派網友認為，「訂閱妳是想多看看國際時事跟觀點，怎麼變蔡英文粉專洗版了，想取消訂閱了」、「已取消+1」。