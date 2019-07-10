外交部肯定蔡英文母校！LSE地球儀「台灣、大陸維持不同色」　

▲蔡英文母校LSE地球儀裝置藝術。（圖／翻攝自LSE推特）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文的母校倫敦政治經濟學院（LSE），學院內有一個地球裝置藝術，原本全球地圖將大陸與台灣分成不同顏色，引發中國大陸留學生不滿；LSE 3月找來雙方留學生開會，一度決議把台灣塗上和中國大陸一樣的顏色。外交部10日發出指出，LSE經過經部長致函、駐英代表處進洽、國會議員關切等各界抗議後決定不改台灣的國名與顏色，外交部對此表示肯定。

外交部表示，英國倫敦政經學院針對3月在校園設立由透納獎得主、藝術家沃林格(Mark Wallinger)設計的公共藝術品「顛倒的世界」，決定維持該地球儀裝置藝術將台灣和中國大陸標為不同顏色，外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部指出，數月來包括英國會友人、學者專家及社會意見領袖等，持續透過不同方式呼籲校方維持該作品原樣。外交部長吳釗燮也在4月5日致公開信函給LSE校長Dame Minouche Shafik，呼籲校方切勿屈從中國大陸的政治施壓與霸凌。外交部對英國各界友人就本案的關心與支持表示由衷感謝。

外交部強調，我國樂見LSE校方決定維持該藝術作品原貌，另以立牌說明該地球儀並不代表LSE校方針對任何領土或邊界的背書，而未作誤導國際視聽的不當調整。LSE校方此一決定既尊重藝術家原創作品的精神，也彰顯台海的現狀事實，外交部深表肯定。