快抽卡辣台妹！蔡英文訪Dcard秀LSE畢業證書、專長「做總統」

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文臉書10日公布「小英去哪裡EP9」，這次辣台妹來到狄卡科技股份有限公司（Dcard）參訪。為了申請 Dcard 帳號，小英特別把倫敦政經學院的畢業證書帶到現場，她也笑稱自己的專長是「做總統」。

蔡英文這次來到大學生最愛的Dcard公司參訪，一進到公司就吸引超多年輕員工搶拍照。先前曾鬧出學歷造假爭議，小英這次為了申請Dcard帳號特別把LSE倫敦政經學院的畢業證書帶到現場，主持人還大開總統玩笑稱證書上有鋼印，可見得證書沒有造假。至於總統的Dcard帳號上興趣、專長欄位寫上養貓、國際經貿談判等內容，小英在一旁笑著補充，她現在的專長是「做總統」，要大家一定要記得。

蔡英文臉書表示，她前陣子去了台灣新創公司Whoscall，昨天又去參觀員工平均年齡只有27歲的Dcard，聽聽台灣年輕人創業的故事，也了解台灣新創、本土社群網站的產業狀況。她介紹，Dcard的共同創辦人兼執行長，27歲的林裕欽說，他們的理念是要「讓每個人找到共鳴」，用獨創的「抽卡」系統，吸引年輕人加入互動，留在Dcard的論壇上討論。



蔡英文透露，「他們還跟我分享，創業初期，20個人擠在一間小公寓，苦惱鑰匙不夠，卻發展出輸入關鍵字芝麻開門，結合app就能遠端開啟大門的小故事。發現問題，想辦法用創意解決問題，就是台灣年輕人最厲害的地方。台灣的年輕人絕對有能力，用創新、行動力站上世界的舞台。我不要說太多，快點開影片看看吧！」

▼蔡英文參訪Dcard。（圖／翻攝自蔡英文臉書）