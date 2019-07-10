蔡英文自稱「台灣總統」　費鴻泰：不承認中華民國就別再選總統





▲宜蘭市公所惹風波的「台灣總統」頭銜賀函。（圖／宜蘭市長公所提供）

政治中心／綜合報導

宜蘭市公所與美國馬里蘭州洛克維爾市締結姊妹市，總統蔡英文給美方賀函的頭銜是「台灣總統」President of Taiwan（R.O.C.），引發去「中華民國」自我矮化風波。國民黨立委費鴻泰10日在臉書上發文強調，「自稱President of Taiwan，請蔡英文不要競選中華民國總統。」

費鴻泰提到，「民進黨人士上自總統、下至支持者，總愛矇著眼睛把自己當作世界的中心，無視於國際情勢，才會導致盟國連連斷交。再者，又愛在一些文字運用上搞小花招，好像別人沒發現，自以爲蒙混過關就是重大突破。例如，從在護照貼上台灣國，到宜蘭市與美國洛克維爾市簽約締結姐妹市的賀詞落款上印『台灣總統』President of Taiwan（R.O.C.）。」

費鴻泰表示，民進黨人士希望國民黨別雞蛋裡挑骨頭，還說「外國人看文件上面兩次標明R.O.C，就是表明中華民國。」他無法接受民進黨人士的這種說法，竟然如此顛倒黑白？蔡英文既然是中華民國總統，為何要把自己國家的國號用「註明」的方式標記？顯然就是想偷吃步。

最後，費鴻泰強調，民進黨修憲做不到、制憲做不到，獨立更是萬萬辦不到，就用這種方式來自我安慰一番，有意義？「蔡英文要跟支持者自嗨，我們沒有意見；但是，請不承認中華民國的蔡英文女士，明年就不要再競選中華民國總統。」